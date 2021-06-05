疫苗外溢致湖北潜江四人冠病检测弱阳

湖北潜江市6月3日对重点返乡人员进行冠病核酸筛查时，发现四人核酸检测结果呈弱阳性。专家组研判后认为，这是因为采样的环境存在疫苗外溢，四人不具有传染性。

根据潜江市冠病疫情防控指挥部通报，6月3日晚上10点，该市对重点返乡人员进行筛查时，发现四人核酸检测结果呈弱阳性。湖北省专家组昨早赶赴潜江市指导处置，对四人连续三次采样，核酸检测结果均为阴性。目前，那四人均在潜江市定点医院集中隔离医学观察，无冠病肺炎相关症状，血清抗体阴性，胸部CT和血常规检测正常。

通报指，经流行病学调查和实验室检测，为四人采样的医务人员工作环境及样品转运箱检出核酸阳性。专家组研判，四人核酸检测呈弱阳性，系医务人员开展新冠病毒疫苗接种时疫苗外溢所致，不具有传染性。

另一方面，在发现四名返乡人员核酸检测结果呈弱阳性后，潜江市立即启动应急响应，对四人的居住区域实施封闭管理和全员核酸筛查，对四人居住地309名居民进行核酸检测，结果均为阴性；采集四人活动轨迹所涉场所环境样本115份，结果均为阴性，相关密切接触者已实施管控。

通报称，下一步，该市将加强冠病病毒疫苗接种门诊的规范管理和人员培训。希望广大市民不信谣、不传谣, 戴口罩、勤洗手，做好个人防护,符合接种条件的尽快接种疫苗。