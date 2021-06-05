汪小菲“被离婚”是因发表了“汉奸论”？

台湾娱乐明星大S徐熙媛一早丢震撼弹，表示要跟结婚10年的汪小菲离婚。传闻指夫妇这次闹僵的原因，是他一早发了可能激怒两岸情绪的微博。

汪小菲目前在北京隔离中，他今天凌晨在微博发文：“这是我隔离三次回大陆的景象，内需一切繁荣，我们已经开业签约10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太无耻了，太低级了。这就是对比，这就是差距，我们现在公司欣欣向荣，而台湾一片惨淡，在台北的酒店同事你们辛苦了，干不下去的话，在大陆有几十家店等你们来做店经理，工资翻倍。”

差不多同一时间，他还发文批确诊台人跑去厦门的行为是汉奸，“我们抱着一颗真诚的心，被他们不断的利用和污衊，这么多年看过来了，实在忍不下去，按我北京人的话，历史书里一定记着这帮汉奸。” 根据微薄的删帖记录，他今早将“这帮汉奸”，改为“这一笔”。

据联合新闻网、三立娱乐星闻的报道，汪小菲发文后，人在台湾的大S看了气急攻心，认为这样的言论在此时此刻完全不适宜，稍一不慎就会引爆两边人民的怒火，过去汪小菲就常因为发文闹得攻击四起，年纪渐长，而且在台湾发展，还学不到教训。为此，大S和汪小菲在电话中吵了一架。

汪小菲今天中午在微博没有否认离婚一事，仅针对发表两岸争议言论婉转表示歉意，他表示：“因为实在担心家人，昨天说了一些不好的话。疫情期间确实情绪容易激动，希望家人能健康平安。”

另一方面，徐妈接受台湾苹果新闻网电访，缓颊说：“熙媛说的是气话，离什么婚？我会劝熙媛，熙媛和小菲都放心不下小孩，我会要他们夫妻俩先忍一忍。” 大S经纪人廖玮琪回应：“夫妻俩就是吵了一架，哪对夫妻不吵架？没什么事。”