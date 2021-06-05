美跨党派三参议员明访台 蔡英文接见

美国联邦参议员达克沃丝（Tammy Duckworth, D-IL）、苏利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率访问团，明访问台湾。台湾总统府发言人张惇涵对媒体介绍，总统府诚挚欢迎，美国访团也配合严格防疫规定，搭乘专机访台。总统蔡英文预计将于明天上午8时30分，于国军松山空指部机场接见访问团。

据中时电子报消息，张惇涵表示，此次访团由跨党派联邦参议员组成，预计双方将就台美关係、区域安全等重要议题交换意见。他说，尤其台湾正值面临疫情挑战之际，感谢访团配合落实防疫规范访问台湾，充分展现美国国会跨党派对台湾的支持。

张惇涵也指出，三位参议员皆长期坚定支持台湾，达克沃丝、苏利文两位参议员是联邦参议院军事委员会成员，多次力挺友台法案；昆斯参议员则是联邦参议院外交委员会成员，也是《台湾保证法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。

他说，此次访团也是联邦参议院军事委员会自去年全球疫情爆发以来，首度规划的国际访团，对于三位坚定支持台湾的参议员能在此时此刻访台，表达诚挚欢迎，并期待此行能让台美在既有良好基础上，进一步深化合作伙伴关系。

今年4月中，被认为是美国总统拜登挚友的前参议员多德，以及美国两名前常务副国务卿阿米蒂奇与斯坦伯格，也曾组成跨党派代表团访问台湾。那是拜登政府上台以来首个访台的美国高层代表团，被认为是代表拜登给台湾政府打气。大陆国台办发言人马晓光当时警告，不要再向“台独”势力发出错误信号。