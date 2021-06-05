香港今现首个源头不明变种病毒个案

香港昨天新增一宗冠病确诊个案，源头不明，涉及一名带有英国变种病毒的17岁女学生，为香港首现源头不明变种病毒个案，女学生的母亲也初步确诊。

据星岛日报网站报道，卫生署卫生防护中心总监林文健说，截至今日，香港有274宗变种病毒个案，当中273宗为输入个案或与输入个案有流行病学关连，唯一一宗源头不明个案涉及今日确诊的学生。

他说，当局会严肃并以最高规格防控，阻止变种病毒进一步扩散，患者的家居密切接触者也需接受21日检疫。至于患者所居住的大厦，850名居民已强制检测，未发现确诊个案。当局已确定受限区域的所有人已完成检测，但相关大厦的住客稍后也需定期强制检测。患者就读的学校及曾到访的地点也需强检。他续指，患者及家人尚未接种。他呼吁市民尽快接种。

卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，该名确诊的17岁女学生，居住在天水围天盛苑居盛誉阁，带有冠病变种病毒N501Y／Alpha（英国变种病毒B.1.1.7已重新命名为Alpha）。

另据香港电台报道，理大医疗科技及资讯学系副教授萧杰恒分析，早前本港11宗感染南非变种病毒的个案，患者大部分CT值约为20至30，病毒量和传染性较低，但今次这名17岁患者CT值低，显示病毒量较早前的个案可能高近1000倍，对社区传播的风险较大。

萧杰恒指出，将这名患者的样本与早前实验室的英国变种病毒输入个案样本，进行基因排序对比分析，发现起码有10个以上的基因突变，基本上可以否定两者有传播关系，也显示可能有新的外地源头传入，导致本地感染，相信外防输入措施存在漏洞，令病毒走入社区。

他形容，现在是关键时刻，已响起警号，卫生防护中心需要向附近地区的卫生部门索取变种病毒个案的基因排序，尽快确认传入源头，否则社区将有更多本地确诊，第五波疫情将可能开始。

根据卫生防护中心通报，这名少女于天华路伊利沙伯中学旧生会汤国华中学就读，并于屯门震寰路德荣工业大厦出席补习课程。她曾于5月29日下午与母亲出席于会议展览中心举行的“第27届香港国际教育展”，在场逗留约1小时，并曾到过会展广场商场地下首饰店、旺角通菜街宠物店Little Boss，及通菜街敏华冰厅。

她在6月2日喉咙痛及咳嗽，翌日发烧，随后到诊所求医，样本呈初步阳性，随后确诊，其CT值为18，经公共卫生化验所证实呈阳性，验出N501Y。她于昨日入院，在医院取集的上呼吸道样本也呈阳性。她平日大多上学及在家中用餐。其家人、补习社师生等，共有100名密切接触者接获送往检疫中心。当中，80人为同校师生，四人为同住家人，六人为补习社师生，以及在其他地方的接触者。

香港今日暂时有少于10宗初步确诊个案，包括女学生的母亲，为家庭主妇。她于5月24日曾到中医诊所，26日曾到红磡都会道，也曾到大埔熟食中心、金钟一间律师行、天盛街市等。