华为投资光刻机公司 成第七大股东

华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域了，入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。

据中国半导体论坛报道，从企业信息来看，北京科益虹源光电技术公司日前发生了变化，注册资金从1.2亿元（人民币，下同，2485.27万新元）增加到2.02亿元，增长68%，主要是投资人多了，其中就有华为旗下的哈勃投资，占股4.76%，成为第七大股东。

虹源的名字并不为产业外的人熟悉，该公司的控股股东是中科院微电子所，持股26.6%，主要业务就是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业。

2020年4月份，科益虹源集成电路光刻光源制造及服务基地项目开工建设。该项目由北京科益虹源光电技术有限公司投资建设，总投资5亿元，建筑面积1.2万平方米，年产RS222型光刻准分子激光器、光刻用准分子激光器、405光纤耦合头等各类设备30台（套）。

华为旗下的哈勃投资方面，据公开资料显示，哈勃科技投资有限公司成立于2019年，法定代表人为白熠，注册资本为27亿元人民币，一般经营项目是创业投资业务。

作为华为旗下的投资公司，这家公司非常神秘，很多情况下各种回应也都是不知情。目前，哈勃科技对外投资企业已达28家，历史对外投资九家。其中以半导体产业企业为主，如瀚天天成、纵慧芯光、九同方微电电子、山东天岳、天科合达、中蓝电子、思瑞浦、鲲游光电、非谱电子、裕泰微电子等，投资领域涵盖模拟芯片、碳化硅材料、功率芯片、人工智能芯片、车载通讯芯片、连接器等。本次投资光刻机无疑继续补全哈勃投资的生态。