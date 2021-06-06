美参议员访团宣布捐赠给台湾75万剂疫苗

美国参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）、苏利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）率领的访问团于今上午访问台湾时宣布，将赠与台湾75万剂疫苗。

据《联合报》报道，访问团今早7时19分抵达台湾松山机场，预计停留三小时。达克沃丝表示，经过与美国白宫相关讨论后，她宣布美国将赠与台湾75万剂疫苗。

美国联邦参议员达克沃丝、苏利文及昆斯今天上午抵达台湾展开访问，台湾外长吴钊燮及美国在台协会处长郦英杰到松山机场迎接。（路透社）

搭载美国参议员访团的美国军机今早抵达台湾松山机场。（路透社）

美国白宫将释出2500万剂疫苗到需要的地区，其中700万剂疫苗送到亚洲，台湾也在首批配送名单中。

达克沃丝致词时表示，拜登政府已宣布将在全球范围内共享至少8000万剂美国疫苗，首批2500万剂。经过他们三人与白宫数周的对话，她很高兴地说，台湾将收到75万剂疫苗，作为第一批疫苗的一部分。

达克沃丝说，台湾被列入第一批接种疫苗对美国至关重要，美国了解到台湾的迫切需要，她们今天上午将与台湾领导人会面，以利更加了解台湾的需求，并将这些讯息带回华府。

台湾外交部长吴钊燮表示，非常荣幸能欢迎三位参议员的到访，当前世界正面临另一波疫情反扑，为对抗疫情并确保人民健康，台湾政府正全力推动扩大疫苗接种，进口疫苗也陆续抵达中，非常感谢美国政府几台湾纳入最近宣布的疫苗捐赠，他代表政府感谢达克沃丝参议员刚刚做的宣布。