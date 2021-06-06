“中国邮政成立奶茶店”上热搜

“中国邮政成立奶茶店”话题一度登上微博热搜。主要事件为，有福建省网友称，自己家楼下的中邮大药房开了一家奶茶店，名为“邮氧的茶”。该奶茶店属于中国邮政旗下恒泰药业有限公司体系。不少网友调侃称“可以买奶茶送邮票吗”“就想知道点奶茶包邮到家不”。

据《新京报》报道，这家奶茶店位于福建省福州市，一位“邮氧的茶”店员称奶茶店属于中国邮政旗下恒泰药业有限公司体系。记者查询发现，该家奶茶店已于2020年10月被大众点评收录，其所售新茶饮包括水果茶、奶茶、果奶以及纯茶产品。产品价格从7元（人民币，下同，1.45新元）至23元不等，价格最高产品为“燕窝鲜牛乳”。

据天眼查信息，涉及“邮氧的茶”商标的有两家企业。一家名为中邮恒泰药业有限公司，其于2020年11月申请了“邮氧的茶”商标，涉及类别为第30类方便食品、第43类餐饮住宿、第35类广告销售，目前商标状态均为等待实质审查。股权穿透显示，中邮恒泰药业有限公司的大股东为中邮资本管理有限公司，而后者为中国邮政集团有限公司100%控股。

另一家企业为福建省邮氧的茶餐饮管理有限公司，成立于2020年10月14日，法人代表为于宏。该公司申请的“邮氧的茶”商标类别为第43类餐饮住宿、第35类广告销售，商标状态也均为等待实质审查，从商标图形来看，和热搜图片中奶茶门店的商标相似。虽暂未发现该公司与邮政系统的关联，但其在媒体报道中被认为是“邮氧的茶”的运营主体。

对于“中国邮政成立奶茶店”，网友反应热烈，不少人评论称“仿佛闻到一股邮票味儿”“可以买奶茶送邮票吗”“这个跨界实在意想不到”“五百强奶茶店”，还有网友称，“邮氧的茶”名字比较有新意，中国邮政有着庞大的投递网络和无与伦比的品牌知名度。若能在强化主业的基础上，利用品牌影响力有序推进非主营业务的发展或许会更好。