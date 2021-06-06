特鲁多：北京主办冬奥会为在人权问题上向中国施压提供了机会

加拿大总理特鲁多周五（4日）表示，北京主办2022年冬奥会为有关国家提供了就中国的人权记录向它施压的机会。

据美国之音报道，特鲁多表示，中国只有在面临联合阵线的情况下才会改变自己的行为。他并补充说，他将在下周举行的七国集团领导人峰会上提出这个问题。

“目前国际社会对中国的压力……非常尖锐，尤其是中国明年将举办冬奥会，”特鲁多在接受《多伦多星报》的视频采访时表示。

“中国很容易对任何一个国家、包括单只是美国所说的话置之不理。但当国际社会团结起来时，这就开始影响他们自己的盘算。”

加拿大是世界上领先的冬季运动国家之一。它与中国陷入重大外交和贸易争端已有两年多的时间。

特鲁多并没有提出让运动员抵制这次奥运会的议题。加拿大奥委会反对抵制，称这不会迫使中国改变人权记录。

美国奥委会也曾致函美国国会议员，反对对北京冬奥会实行“运动员抵制”。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）星期四就1989年事件32周年发表声明说，中国政府加速侵犯人权的记录是她继续呼吁对北京奥运会进行“外交抵制”的原因。

“世界不能对在一个实施种族灭绝并大规模侵犯人权的国家举办奥运会熟视无睹，好像这没有任何不妥。在这个问题上的沉默使中国的侵权得以发生，”她说。

加拿大议会今年2月通过了一项不具约束力的动议，称中国对待新疆维吾尔人的做法构成种族灭绝。