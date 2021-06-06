台北多个传统市场周末仍有大量民众

台北市政府因应疫情升温，宣布每逢周六及周日在多区传统市场实施交通及人流管制，但昨天（5日）实施管制期间，多个市场仍有大量民众，部分未进行管制的市场更一度出现汹湧人潮。

综合自由时报和中时新闻网报道，台北市产发局早前为避免群众聚集，规定每逢周六及周日早上8时至中午12时，在双和市场、滨江市场外围、虎林市场实施管制措施。不过，即使当地昨早有微雨，仍有大批民众前往上述市场，且没有保持社交距离；至于没有管制措施的福德市场、武昌市场、南京公寓市场，同样出现大量人流。

昨天适逢周六，滨江市场内、外都是采买的人潮。（互联网）

据报道，台北市政府已在多个市场设置即时影像系统，由警方监测人流，民众也可以透过系统，评估市场人流再决定是否前往。但有民众表示，系统的拍摄角度有限，不能借以了解实际人流，建议政府采取更强硬的措施，以免市场成为防疫缺口。

对此，台北市场处表示，将继续维持管制措施及加强宣传，同时会调整监视器镜头，目前正评估增加镜头数量以及转动功能。

柯文哲：今起警方管制市场人流与流动摊贩

另一方面，台北市长柯文哲昨天说，如果诉诸自动自发无效，今天开始就出动警方管制市场人流。

柯文哲也表示，目前台北市流动摊贩大概有3万摊，本来就是要解决的问题，台北市政府原本已有管理办法。他并说，既然一开始诉诸道德管理不好，接下来就用公权力，今天起就会开始处理。

至于市场架设监视器成效是否不彰，是否有意愿调整政策，柯文哲回应，人的习性不是一下子就能改掉，虽然台北市政府鼓励民众一周采买两次，“但不能两次一次选礼拜六、一次选礼拜天”。他说，这样的结果就是看到很多市场的人潮很多。