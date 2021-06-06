中国猪价一路下行 养殖户大幅亏损

今年以来，中国猪价一路下行，截至6月5日，全国猪价已经跌至17元/公斤（3.52新元/公斤）附近，较年初接近37元/公斤的高位已经“腰斩”不止，甚至已经回落至两年前，也就是2019年下半年猪价开始大涨的起点。

据每日经济新闻报道，期货方面，生猪期货主力2109合约连续六周下跌，本周跌幅高达11.63%，周五盘中跌破20000元/吨关口，最低触及19830元/吨，创上市以来新低。

养殖户曾经辉煌过，2020年12月底至2021年1月初，养殖户的利润极高，养一头猪的利润高达3000元。现如今，自繁自养的养殖户已经进入亏损阶段。不过，外购仔猪的养殖户早就开始亏损了，一头猪亏损千余元。

WIND数据显示，截至发稿，已有4家猪企公布5月生猪销售数据，其中2家公司环比量价齐跌。

正虹科技6月4日公布5月生猪销售简报，数据显示，公司5月销售生猪0.85万头，环比下降41.45%；销售收入1711.86万元，环比下降59.99%。

同日，牧原股份公布的5月份生猪销售简报显示，公司5月销售生猪309.7万头，环比下降1.53%；销售收入67.80亿元，环比下降14.44%。商品猪销售均价17.65元/公斤，环比下降16.39%。

东瑞股份和傲农生物6月2日也公布了5月销售数据。东瑞股份5月共销售生猪2.48万头，环比增加1.64%。其中，商品猪销售1.78万头，环比下跌13.17%；商品猪销售均价29.99元/公斤，环比下跌12.77%。

傲农生物5月生猪销售量29.50万头，销售量环比增长43.30%。

宝城期货高级研究员毕慧分析称，5月份以后，集中性地抛售，叠加进口肉和库存的冻猪肉的投放，市场供应宽裕的格局得到进一步的凸显。同时随着猪价的持续下跌，整个养殖利润出现了大幅度萎缩，这也就加剧了养殖户恐慌性抛售的心理。

毕慧指出，猪价在短期出现恐慌性下跌之后，整体的跌势将会有所放缓，并且在二季度的中后期，生猪的期、现货价格，可能会迎来同步性的反弹，但是反弹的高度可能会比较受限。

据格林大华期货生猪研究员张晓君介绍，当前肥猪存栏占比仍高，交易均重居高不下，叠加冻品库存处于年内高点，阶段性供给充裕，季节性消费淡季下需求支撑力度有限，整体阶段性供求宽松格局不改。另外，当前除了四川地区出栏均重略有下降，北方大部分地区肥猪存栏占比仍高，尤其东北地区部分“钉子户”前期压栏的肥猪或开始出栏，本周全国生猪交易均重134.64公斤，环比上涨0.13%，预计短期出栏体重仍维持高位，6月下旬以后出栏体重有望有所回落。