北上小象吃酒糟醉倒掉队？当地林草局：没有醉酒

15头北迁亚洲象群持续在中国昆明市晋宁区夕阳乡西北部活动。“一头小象吃了两百斤酒糟后醉倒掉队”的消息在互联网广为流传。不过西双版纳国家级自然保护区科学研究所所长郭贤明说，与亚洲象打交道的时间超过30年，从没见过亚洲象喝酒，而小象的食量，也不可能一次吃东西两百斤。

据澎湃新闻报道，云南省北迁亚洲象群安全防范工作省级指挥部发布最新消息：截至6月6日9时9分，15头北迁亚洲象群持续在昆明市晋宁区夕阳乡西北部活动。目前，人象平安。

据红星新闻报道，记者了解到，西双版纳国家级自然保护区是以保护热带森林生态系统和珍稀野生动植物为主要目的大型综合性自然保护区，此次北上的15头亚洲象，原本生活在该保护区内的勐养子保护区。

北上亚洲象群进入峨山县后的第一个村子，是大维堵村小寨组，据此前消息，一头小象在这里“误食酒糟”后醉倒在地，后来才赶上“大部队”。

记者在峨山县采访发现，此消息出来后，多家媒体曾前往小寨组核实“小象醉酒”事发地，但均未能见到“事发现场”。

5日下午，峨山县林草局局长王忠亮说，亚洲象群进入大维堵村后，“整个现场我都在，并没有小象喝醉这回事。”他进一步澄清说，象群在整个峨山县逗留期间，也没有任何“醉酒”情况发生。

据小寨组多位村民称，小象醉酒的地方不是该村寨，而是在石屏县。石屏县林草局工作人员透露，据此前说法，小象醉酒掉队的地方，是该县龙武镇大练庄村。

此前新民晚报记者前往大练庄村对上述消息做进一步求证，获悉象群途经石屏县时，的确在该村村民普红应家吃了酒糟。

普红应说，5月24日凌晨，14头象晃到她家，一共吃了1600袋玉米，以及放在门外的两麻袋酒糟。酒糟每袋50斤，一共100斤。

她说，这些亚洲象吃完就走，但醉倒的事情她并不知情。至于“掉队”一说，普红应说，次日的确有一头野象从后山追赶上象群，但这头象并没有吃酒糟，也没有吃她准备好的放在门口的食物。

郭贤明5日受访时说，“以我和亚洲象多年打交道的经验分析，这件事不太可能发生。”小象吃东西的食量，一顿达不到两百斤的程度。

郭贤明说，去年3月中旬，类似的一条虚假信息也曾广泛流传。据人民网报道，彼时，云南人的朋友圈被“大象偷农民家苞谷酒喝，醉倒在茶园”照片刷屏。

一网友称：2020年3月11日，一象群到达勐海县勐阿镇曼迈村委会扎别村民小组和曼倒村民小组，象群入村后，寻找玉米、食盐等食物食用，“一共饮村民苞谷酒30公斤”。

不过，上述消息同样被官方证实为不实。据勐海县宣传部了解，2020年3月9日，14头野象从勐满镇进入到勐阿镇辖区，一直在树林活动；3月11日晚，象群从山上下来进村，造成了村民李云聪家的酒坛（装有自烤酒）等不同程度损坏。

此消息所配图片，是两头“醉倒”在茶园中的小野象。记者调查了解到，“小象醉倒”的图片，真实情况为两头小象玩累后躺下嬉戏，此前林业部门已进行辟谣，但该图片再次被移花接木，又出现在记述此次亚洲象北上事件的相关文章中。

郭贤明说：“从食量来说，一头象一次性不可能吃200斤食物，而且消息指的还是一头小象，不是成年象，这是最大的错误。其次，对酒糟这种有怪味的东西，亚洲象不一定接受，如果是玉米，它们可能吃更多。”

有专家针对“亚洲象爱喝酒”一说进行解释，称大象本质上并不是对酒感兴趣，而是自然界中，酒味常代表成熟果实。许多含糖量较高的果实在自然发酵中，微生物会将糖转化为乙醇，像大象这种草食性的动物就会记住乙醇的味道，顺着“酒味”找到水果。对上述解释，郭贤明表示，“有这种可能”。

