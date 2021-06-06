港官员：建筑业失业率降至10.9% 有望继续改善

香港特区政府财政司司长陈茂波6日在网志中介绍，香港建筑业失业率比早前回落0.6个百分点至10.9%，相信在社会建立免疫屏障后，未来其就业情况有望稳步改善。

据中新社报道，陈茂波说，随着本地疫情渐趋稳定，政府正努力巩固抗疫的成效，期望各行各业可展开稳定的复苏步伐。建造业其最新失业率为10.9%，较早前回落了0.6个百分点，虽然数字仍高，但只要能继续积极控疫抗疫，为工地提供妥善安全的免疫屏障，相信建造业的就业情况有望稳步改善。

陈茂波介绍，香港对建造服务的需求持续殷切。未来数年特区政府工务工程每年开支估计均超过1000亿元（港币，下同，170.75亿新元）。再加上私人发展项目，建造业整体的工程额每年约在3000亿元的水平，创造超过30万个就业机会。

陈茂波指出，香港建造业正面对从业员“高龄化”及技术老化的问题。为建造行业引进创新科技，特区政府在2018年的《财政预算案》拨款10亿元成立“建造业创新及科技基金”，鼓励及支持业界采用科技和创新的建筑方法，同时亦致力提升从业员掌握科技应用的能力。此外，去年在工务工程开始采用数码工程监督系统，令施工更安全，同时提高工程的效率和质量。

在培养专业化和年青化从业者方面，陈茂波说，过去10年，特区政府向建造业议会合共拨款6.2亿元的培训资源，协助应对业界对技术工人的需求。其中在2019年拨款2亿元支持香港建造学院增加津贴吸引年轻人入行接受培训。

他说香港建造学院亦积极为课程进行资历架构认证。过去10年，建造业议会在这十年间已培训超过40000名从业员。透过创新科技的应用、专业的培训和优化晋升阶梯，提升了整个行业的形象和从业员的发展机会，有助吸引更多年青人入行发展。

