江启臣：蔡英文要去积极争取更多疫苗

美国参议员访团抵台，宣布将捐赠台湾75万剂疫苗。国民党主席江启臣今天表示，感谢美国捐赠疫苗，但希望还能够获得更多疫苗，蔡英文现阶段必须要积极去争取。

据联合新闻网报道，美国联邦参议员达克沃丝、苏利文及昆斯今天上午搭乘美国空军C-17运输机访问台湾，达克沃丝在抵台简短演说中宣布，美国将捐赠台湾75万剂疫苗，蔡英文则在松山空指部接见访问团。

国民党主席江启臣昨天深夜在面簿发布“致蔡英文总统公开信”表示，欢迎三位美方朋友的到访。请蔡英文务必向访问团阐明，台湾当前疫情严峻、疫苗短缺，并请三位参议员向美方沟通争取，帮助台湾尽速取得更多疫苗。

在美国参议员访团宣布捐赠台湾疫苗后，江启臣上午透过面簿直播表示，感谢美国捐增疫苗给台湾，当然还是希望可以获得更多的疫苗，这也是蔡英文必须要积极争取的。不过，尽管美国捐赠75万剂疫苗，日本捐赠124万剂，再加上目前政府手中86万剂，距离要达到群体免疫的3000万剂却不到1/10。

江启臣指出，过去一年的经验显示，无法只靠围堵对抗疫情，最终的解方还是需要疫苗或治疗性药物。政府现在宣布全民可以免费施打疫苗，但民众最大的疑问还是疫苗在哪里，什么时候可以打到疫苗？这是政府要积极面对解决的问题，台湾要足够且安全有效的国际认证疫苗。

江启臣表示，愿意支持自主的生技产业，也支持自产疫苗，但眼前自产疫苗缓不济急，此时政府最重要的就是“无所不用其极”地争取国际认证的疫苗，越多越好。政府也应该主动授权，支持民间争取疫苗。希望政府务实看待处理此事，大家同心协力，为台湾争取更多疫苗。