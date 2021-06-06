学者：美参议员访台意在取得第一手台海观察

美国三位跨党派联邦参议员今天访问台湾。国际关系学者黄介正认为，此访团可定调为“事实查核团”，即透过与台湾高层互动及听取简报等方式，取得对台海局势的第一手观察。

据中央社报道，美国联邦参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）、苏利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）等一行10人今天率团访台，并宣布捐赠台湾75万剂疫苗。访团成员涵盖民主、共和两党，达克沃丝及苏利文为参议院军事委员会成员，昆斯则是参议院外交委员会成员。

淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正昨晚接受中央社访问时指出，10人此行非特别来台，而是印太地区考察的一环；将台湾纳入行程，除了凸显民主、共和两党皆高度关切台海情势外，也显示华府对台湾的重视程度，可能已不亚于美国在区域内的盟邦。

黄介正说，美国会忧心中国大陆持续扩张的作为，且美国不愿在毫无准备下捲入台海争端，因此访团可定调为“事实查核团”，即透过访台时与台湾高层互动及听取简报等方式，取得对台海局势的第一手观察，而观察结果将纳入美国未来与中国长期竞争的构想中。

黄介正表示，跨党派联邦参议员疫情期间来访，也可能意在鼓励台湾，或想释出拜登总统上任后台美双边关系紧密友好的程度不输特朗普时期的讯息。