港官员：期待就尽早加入RCEP展开对话

香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华5日表示，香港感谢区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员经济体就香港提出加入RCEP作出正面回应。当他们准备好接受新成员加入时，香港期待就尽早加入RCEP展开正式对话。

据香港中通社报道，邱腾华出席2021年亚太经合组织贸易部长视频会议时说，重启跨境旅游是支持经济复苏和为旅游业等行业重新注入活力的重要举措。作为区域内孕育创新意识的组织，亚太经合组织（APEC）有责任推动对话及鼓励政策协调。当前，香港准备好与其他APEC成员合作，在平衡公共卫生考虑的同时推动相关措施。

由于数码转型是疫后复苏的先决条件，邱腾华呼吁成员经济体善用数码化以推行结构性改革和降低营商成本。他说，亚太经合组织应致力收窄数码鸿沟，支援商界应对此结构性转变，并把握数码贸易带来的机遇。

在自由贸易方面，邱腾华说，优质的区域自由贸易协定，可带来实质的经济利益，并强化区域内经济的根基。期望APEC成员支持以规则为本的多边贸易体制和深化区域经济融合，以至最终能实现亚太自由贸易区的目标。

据悉，5日晚举行的贸易部长视像会议由新西兰贸易和出口增长部部长奥康纳（Damien O'Connor）主持，是亚太经合组织今年首次部长级会议。

