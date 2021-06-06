变种病毒可短期急剧扩散 港府吁尽早接种

香港出现首宗本地源头不明带有变种病毒株的确诊个案，食物及卫生局局长陈肇始6日发表网志指出，变种病毒株具更高传染力及可能引致更严重情况，一旦香港暴发新一波疫情，将有机会在短时间内急剧扩散。

据香港中通社报道，陈肇始提到：“市民大规模接种疫苗是唯一可以走出疫情的有效途径，建立全社会保护屏障。”香港目前库存的复必泰新冠疫苗使用期限将于8月中届满，如果接种量不足以抵销库存，将会浪费珍贵的疫苗。

全球疫苗供应紧张，为免浪费疫苗，陈肇始介绍，政府会与药厂商讨延迟付运、不予付运部分批次疫苗，或通过世界卫生组织疫苗全球获取机制等渠道，捐予其他更需要疫苗的地方。

不过，由于疫苗生产、品质控制、运输物流等程序需时，陈肇始预计，即使稍后市民对疫苗需求突然大幅增加，相关疫苗亦将无法在本年内获得补充。“所以市民要把握时间，尽早接种新冠疫苗。”

陈肇始表示，若第五波疫情来临，为避免疫情大规模暴发，政府将会要求未有接种疫苗人士遵守较严谨的规定及限制，包括在他们入境时，或当他们被界定为密切接触者时，需要于指定地点接受较长的检疫时间，个别高风险行业员工如医护、院舍及学校员工须接受更频密的检测。

他写道，食肆、学校、宿舍、地盘、图书馆、博物馆、戏院、表演场所、体育场地等地方爆发大规模感染的风险较高。当第五波疫情来临，为避免一刀切全面关闭这些场所，政府亦会研究是否容许已接种疫苗人士进入这些场所，让有关行业在疫情下仍可有开门营业的空间。