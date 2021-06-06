清华大学报告料中国GDP增速达到8.2%

清华大学中国经济思想与实践研究院和中国与世界经济研究中心6月6日发布一份报告指出，预计2021年全年实际GDP增速约为8.2%左右。

据新浪新闻报道，报告指出，如主要风险集中爆发，全年实际GDP增速有可能降至7%左右；如国际经济形势整体向好，消费恢复平稳，则全年实际GDP增速有望突破8.5%。

报告指出，2021年中国经济仍处于疫后恢复期，因此相关的改革和抗疫政策仍需持续推进。

投资方面，目前，房地产投资一枝独秀，表现出较强韧性和活力，是当前拉动投资增长的主要动力。展望下半年，固定资产投资仍将保持稳定恢复态势，但增长动能可能仍然减弱，政策加力刻不容缓。ACCEPT预计全年固定资产投资增速为8.5%至9.5%。

消费方面，报告指出，受收入增速拖累，增长动力有待进一步释放。在经济增长总体性恢复的大背景下，今年三至四季度，中国居民消费有望出现U型反弹。

关于近期国际大宗商品价格出现快速上涨态势，报告认为，大宗商品价格大幅上升明显地推升了国内PPI上涨，国内PPI同比增速也呈现出同步加速上扬趋势。

但大宗商品价格将在第二季度末见顶回落，并带动国内PPI同比增速的回调，预计2021年PPI同比增速为5%左右。大宗价格和PPI上涨向CPI的传导能力较弱，2021年以来的CPI增速一直维持在比较温和的水平。

报告预计，2021年下半年CPI同比增幅会有所扩大，但全年的CPI同比增速将在1.5%左右，消费领域并无通胀压力。

报告指出，中国最近20年以来人力资源总量整体上呈现不断上升的趋势，2019年人力资源总量相较2000年提高14%。根据预测，随着教育和健康水平的继续提升，中国的人力资源总量将在2050年之前保持平稳缓慢上升。

报告认为，在提升人力资源总量的基础上，一个同样重要的问题是如何提高人力资源的利用率，中国的人力资源利用率还有进一步提升空间。

根据OECD（2018）统计，中国的正常退休年龄明显低于其他国家，这就导致了尽管中国人力资源总量丰富，但仍有大量的人力资源未被有效利用。

报告指出：“因此倘若能够在充分尊重人民参与经济活动的意愿、保护其劳动积极性的基础上，退休制度能适当灵活甚至鼓励延迟退休，同时给自愿延期退休的劳动力增加延期退休福利，消灭年龄歧视，这将大幅提高我国人力资源的利用率，有效对冲劳动力数量和比例下降的不利影响，缓解我国人口老龄化问题。”

