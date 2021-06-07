抗议建复旦分校 匈牙利千人示威

数以千计的匈牙利民众周六（五日）在首都布达佩斯展开示威行动，抗议总理欧尔班政府要在这座城市兴建中国复旦大学分校的计划。

据法新社摄影师目测，约1万名民众在布达佩斯沿街示威。

据报道，上海复旦大学与匈牙利政府于4月27日签署一项战略合作协议，将于2024年在布达佩斯开设分校，占地50万平方公尺。这也将是第一次有中国大学在欧盟27个成员国中开设海外分校。

不过，这项规模庞大的计划，让人对匈牙利外交倾向从西方倒向东方，和国家对中国负债飙升感到不安，也引发北京和布达佩斯自由派市长间的外交纷争。

示威者在布达佩斯沿街抗议政府要在这座城市兴建中国复旦大学分校的计划。（路透社）

报道引述外流的内部文件披露，中国预料将提供13亿欧元贷款，来支付兴建复旦分校预估15亿欧元费用的绝大部分。复旦大学布达佩斯分校的选址是普达佩斯市中心以南，位于多瑙河左岸的一个废弃工业区内。

对于复旦大学分校计划引起争议，负责该项目的匈牙利创新技术部部长帕克维奇此前表示坚持不会改变立场。匈牙利政府认为，名列世界前100名的复旦大学将有助于提升匈牙利的高等教育水平，为两国和其他地方的学生提供教育，同时把中国的投资和研究带入匈牙利。

但是，布达佩斯市市长卡拉松尼反对复旦大学在该市设立分校。他说，复旦大学的确是一所国际级大学，但其章程要求这所学府呈现中国共产党的世界观，“我们在这项投资中看到了非常严重的国家安全风险。”

复旦大学分校选定所在区、布达佩斯市九区区长巴兰伊早前也表示，复旦分校计划不符合布达佩斯的利益，也不符合布达佩斯学生的利益，她将发起地区民众公投，阻止复旦设立分校。