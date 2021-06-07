梁振英今年面簿发文次数为林郑的14倍

有香港媒体就两名有可能竞逐下届特首的人选在社交平台发文次数进行比较，发现前特首梁振英今年以来在面簿发文次数约690次，差不多是现任特首林郑月娥50次发文的14倍。学者认为，有意参选者做选举部署，是意料之中的事。

据香港《明报》今天（7日）报道，梁振英卸任特首后，不时在个人面簿发表政见。从今年1月至6月5日，他发出过690个面簿帖文，即每天平均发出约五个帖文，大部分获得超过千次“赞好”，有帖文更吸引了近1万个“赞好”及心形符号。

单是上个月，梁振英就发出73个帖文，其中13次针对政府施政，包括重提发展郊野公园。外界将这些帖文解读为梁振英有意再选特首。

梁振英也不时上载他种植的农作物照片，“赞好”次数有时比他分享政见的帖文来得多。

至于林郑月娥，她在同期只发了约50面簿帖文，即平均两至三天发帖一次，并以宣传政府政策为主，疫情占最多，大部分帖文获得超过1500个“赞好”。不过，在传统的传媒平台，例如香港媒体及中国大陆报章，林郑的曝光率远超梁振英，单是香港见报次数就有超过1万次，梁振英则只有1200多次。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，各路人马部署选举工程，应是意料之中的事，但未必全会高调行动，现在的参政环境有变化，预计有意参选或加入政府的人数会增加。

对于梁振英和林太的隔空开火，是否会给中国中央政府有欠和谐的观感，刘兆佳认为，任何有意参选者“当然会说自己的一套行得通”，因此难免与现任比较，“这个是无可避免的竞争”。

刘兆佳说，在新形势、新选举制下，任何有意参选者都会说服中央，自己是下任人选，“大家特别想争取表达自己更有勇气、更有能力，面对外面针锋相对的斗争” ，但也认为中央没必要太早下定案。

刘兆佳认为，中央属意的下任特首，最重要能团结爱国力量，要有担当、勇气、忠诚和魄力。他说，香港未来的重点发展大致已定，问题在于下任特首如何争取社会精英和群众支持，并说服中央其方案是可行有效的。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华认为，参选人只需争取中央首肯，但若中央没有早有决定，也毋须太早表态。