消息：中国力促华融出售非核心业务

两名参与交易的消息人士向路透社表示，中国当局正力促华融资产管理出售非核心资产，同时考虑为该公司的债务提供隐性保障。

华融自2018年以来一直试图重整，报道引述消息人士称，监管机构正促使这家国家控制的“坏帐银行”出售多个业务部门，包括一家银行、一家信托机构、一家投资公司和一家消费金融公司。

其中一位消息人士称，中国将非正式地向华融今年到期的200亿美元债务提供支持，而公司将回归主营业务。华融是中国四大国有资产管理公司之一。

据路透社报道，华融的问题在4月引起中国美元债市场投资者的恐慌，此前华融推迟发布业绩，导致其评级被下调，全球多家机构发出警告，其股票交易持续停牌。华融的在岸和离岸子公司已及时兑付了到期债务。

“救（华融）的好处很大”，另外一位消息人士说。“不救的坏处也很大。”

消息人士说，中国正考虑要求其他国有资产管理公司，比如信达资产管理、长城资产管理和东方资产管理等，继华融之后，也进行类似的业务精简。

华融在回复路透社的电邮中，既没有证实也没有否认剥离非核心资产的消息，但提到了有关未来的声明。

“公司将以负责任的态度认真履行偿债义务”，华融表示，“同时，公司的流动性状况良好，并已为未来偿债作出了适当的安排和充分的准备”。

上述消息人士称，中国还没有对救助计划或华融的长期业务前景做出最终决定。第二位消息人士称，监管机构在等待华融年报的最终审计结果，之后再做出决定。此前华融推迟发布年报，现在估计可能在8月公布。

上述第一位消息人士称，中国不会公开表示对华融债务的支持，而是会采取非正式的劝说方式，以避免债权人有过激行为。

一位消息人士称，该计划除了救助华融之外，也是为了支持对中国国企的信心。

第一位消息人士称，监管机构在努力避免破产，或让华融离岸美元债券的投资人面临“债务减计(haircuts)”，最近该公司的困境已致使其债券价格跌至纪录低点。

第二位消息人士称，这个方案的主要目标是确保华融能够将债务展期、发行新债券以及在理想情况下使用未来的现金流偿还债务。

另一位消息人士告诉路透社，由于公司、股东及监管机构之间的分歧，三年来华融的整顿进程已经放缓。

目前正在运作出售一些可能出售的资产。

第一位消息人士表示，湖南省政府正在洽谈控股位于长沙的华融湘江银行。

第四位直接知情人士表示，德意志银行计划收购华融在双方的合资投资公司--华融融德资产管理有限公司中的持股。德银和华融融德资产管理也未予置评。

第二位消息人士称，华融已经将旗下的华融消费金融挂牌出售，外卖巨头美团今年稍早表示出收购意向。