数字人民币触角伸向跨境 或开展资本项目可兑换沙盒试点

中国央行深圳市中心支行行长、国家外汇管理局深圳市分局局长邢毓静建议，粤港澳大湾区可按照“先易后难”的顺序推进“单一通行证”跨境监管沙盒试点；以数字人民币为载体，开展资本项目可兑换跨境沙盒试点。

据《瞭望》报道，邢毓静接受该媒体采访时说，深圳与香港率先开展跨境监管沙盒试点，条件较为成熟；深港监管部门对于沙盒监管有共识、有基础，深港多个金融监管部门在多次交流中表现出开展跨境沙盒监管的意愿和共识。

她说：“特定金融业务可从共识广泛的金融科技入手，逐步拓展到湾区居民金融服务需求领域，最后覆盖所有金融业务。试点范围可逐步从合格金融机构拓展到全部金融机构。”

邢毓静说，同时，在投资者适当性管理框架下，探索针对跨境金融服务需求强烈、风险可控的市场主体，使用数字人民币这一载体在深港间开展资本项目可兑换试点，一方面通过数字人民币的便捷支付特性，加快推动资本项目可兑换和人民币国际化，另外一方面通过数字人民币的智能合约、实时交易数据监控功能，有效防控风险。

前中国央行行长周小川不久前强调，中国数字货币电子支付(DC/EP)的发展主要立足于国内支付系统的现代化。此前数字人民币的试点功能也主要集中在境内消费支付等场景。然而，随着试点的推进，跨境使用正逐步纳入监管考量，香港金管局上月就表示正在与中国内地探讨扩展数字人民币跨境测试。