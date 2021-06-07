消息：中国打算减缓人民币升势

路透社引述政策消息人士称，中国将倚赖循序渐进的措施减缓人民币升值速度，以吓阻投机者并帮助本土出口商，避免采取可能妨碍其实现人民币自由化和提升人民币全球影响力目标的严厉措施。

自2020年5月以来，随着中国从冠病疫情复苏的步伐领先其他经济体，人民币兑美元上涨了近12%，但最近受到外资流入人民币计价的债券和股票的推动。

但人民币上周下跌超过0.5%，因北京当局喊话以抑制人民币进一步上涨的预期。一连串官方声明对人民币炒作发出警告，同时监管机构也已采取措施阻升人民币。

消息人士称，在改革派行长易纲的领导下，中国央行一直在努力提高人民币汇率的市场化程度，这是提升人民币国际化水平的较长期改革计划的一部分。

“人民币升值将考验人行的市场化做法，但央行手中的政策工具将足以应对”，其中一位消息人士表示。

中国人民银行在答复路透社提问的声明中称，人行“不会把汇率工具化”，人行也没有讨论改变汇率形成机制，即以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，汇率形成机制没有变。

中国人行称：“人民银行关于汇率目标的态度是一贯的和明确的，即没有人可以准确预测汇率走势，汇率测不准是必然，双向波动是常态。”

据报道，决策者担心人民币快速单边升值可能吸引更多投机性资金流入房地产、股市和大宗商品等领域，从而引发资产泡沫，一旦资金流入突然逆转，就可能损及经济。

他们还担心会影响中国的出口。中国出口目前依然强劲，但随着其他国家的制造业产能从疫情中复苏，下半年可能会失去动力。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示：“我们不能允许人民币单向升值。否则就会出现一个恶性循环，即更多的资本流入推动人民币升值，而更多的升值又反过来推动资金流入。”

“最终，这可能导致国内通胀和资产泡沫，并影响国内货币政策。升值幅度过大既不利于金融稳定，也不利于出口。”

路透社调查显示，人民币多头押注接近六个月高点。

人行在声明中表示，已就人民币汇率的问题与公众进行充分沟通，并告诫不要从事任何投机活动。

为了抑制人民币快速升值，中国央行上周宣布上调金融机构外汇存款准备金率。国家外汇管理局亦再发放了逾百亿美元合格境内机构投资者（QDII）额度。

政策消息人士称，人行将采取谨慎做法，收紧部分资金流入的条件，调整汇市流动性，并利用窗口指导引导银行。

中国央行一再重申，已经停止例行的汇率干预，但每天仍继续公布人民币中间价，市场早前也见到国有银行买美元。

一些政策方面的内部人士预期，人民币兑美元今年将从目前的6.40左右进一步升值至6.3，但警告称前景仍不明朗，因预期的美联储政策调整可能引发资金流出中国。

“人民币短线可能进一步上涨，但如果美国退出刺激政策，则可能开始下跌”，一名消息人士表示。

尽管中国经济已经反弹至疫情前水平，在第一季创纪录地成长18.3%，但成长并不均衡。原物料成本上升正在拖累生产并加深通胀忧虑。

政府已经采取措施抑制大宗商品价格涨势，但成效有限，令外界预期政府可能利用人民币升值来抵销进口物价的上涨。

不过央行官员近期强调，将不会利用人民币贬值来刺激出口，抑或是借助人民币升值来抵销全球大宗商品价格大涨的冲击。