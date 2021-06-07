卫健委官员预计中国七成目标人群年底前完成接种

中国国内接种冠病疫苗总数已达到7亿多剂次，国家卫生健康委副主任曾益新认为，并预计中国到了今年年底前完成至少70%的目标人群接种。

曾益新昨天（6日）接受新华社的访问说，国内接种总数量在全球遥遥领先，但每百人接种的比例并不领先。在这种情况下，中国官方根据境内外疫情形势，统筹兼顾国内国际需求，合理调配疫苗供应。

曾益新指出，中国疫苗使用人群已覆盖18岁以上，接种者年龄最大超过了100岁，专家目前已经对3至17岁人群使用疫苗的安全性和有效性进行了论证，经国家有关部门批准后，也会根据需要在这一人群中使用。

中国早前已批准将科兴生物冠病疫苗的紧急使用年龄范围扩大到3岁以上，成为第一个将冠病疫苗接种年龄范围扩大至最低3岁的主要国家。

曾益新称，在中国7亿多剂次的接种，不良反应报告发生率为每10万剂次11.86次，其中一般反应占83%，异常反应占17%，一般反应、异常反应发生率也低于2019年中国常规接种的各类疫苗的平均报告水平。

曾益新也公布，中国已有21个冠病疫苗进入临床试验阶段，而目前有四款疫苗在国内获批附条件上市，三款疫苗在国内获批紧急使用，八款疫苗在国外获批开展Ⅲ期临床试验，一款mRNA（信使核糖核酸）疫苗在国外获伦理批准，实现了境外临床试验灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗技术路线的全面覆盖。

中国呼吸系统疾病专家钟南山上个月预测，中国冠病疫苗的覆盖率到了今年年底能够达到80%，