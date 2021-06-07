中国女排世界联赛遭遇三连败

世界女排联赛昨天（6日）进行了第七轮的争夺，中国女排经过五局激战，2比3被比利时队逆转，遭遇三连败。目前中国女排的战绩为三胜四负。

据《北京日报》报道，以二组队员出战的中国女排上周表现不佳，在三场比赛中输掉两场。经过几天的休整，中国女排昨天迎来了世界排名第18位的比利时女排，主帅郎平派上了上一场并未出场的主攻张常宁。

报道称，开场后，中国女排仍然慢热，一度1比4落后。幸好接下来中国女排们发挥出色，最终25比17先下一城。

次局较量，中国女排仍然没能打好开局，第一次技术暂停时3比8落后。尽管此后郎平通过暂停帮助球队稳住局面，并一度24比22拿到两个局点，但顽强的比利时队连续得分，27比25追回一局。关键的第三局较量，全场拿下36分的张常宁发挥了球队核心的作用，连续强攻得分，其它球员如杨涵玉、段放也在关键分上提供了火力支援，中国女排25比23再次领先。

中国队在第四局开局打出节奏，一度11比4大比分领先。不过，胜利在望的情况下，中国女排们打得过于保守，尤其是发球威胁小，让比利时队连续追分，21比25，两队只得进入第五局的较量。

关键的决胜局，中国女排气势全无，郎平在暂停时也情绪激动地批评队员们过于保守。最终，中国女排8比15再丢一局，2比3被比利时女排逆转。

根据赛程，接下来中国女排将于今晚21时对阵塞尔维亚女排。

