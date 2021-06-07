中国连锁百强榜发布 苏宁易购登顶

“2020年中国连锁百强”6月7日发布，苏宁易购、国美和红星美凯龙登顶前三。

据新浪财经报道，中国连锁经营协会发布了该榜单，调查结果显示，2020年连锁百强销售规模2.4万亿元（人民币，下同，4964.19亿新元），比上一年下降了7.2%， 其中52家百强企业销售同比下降，降幅15.4%。连锁百强销售规模占社会消费品零售总额的6.1%，比2019年下降0.2个百分点。

2020年疫情给企业经营造成不利影响，同时新会计准则的实施以及社区团购的快速扩张也是百强企业销售下降的影响因素。

虽然遭遇了自1997年协会有统计以来百强整体销售首次负增长，但从企业2020年新开门店情况看，连锁百强逆势布局的信心依然不减，2/3的企业门店总数比上一年有所增加。百强企业的门店总数比上一年增长8.2%，专业店、超市、便利店企业门店数同比增长分别为19.5%、8.5%和5.3%，百强企业新开购物中心数量也比上一年增长了8.2%。

连锁百强有15家企业销售额2020年实现了双位数增长，主要分布在区域龙头企业、社区超市和便利店，包括永辉、易捷、物美、美宜家、信誉楼、大参林、红旗、钱大妈、佳惠、大张、新星、天福、健之佳、比优特以及国美。

疫情推动了消费者的线上购物，连锁百强通过近几年的线上布局，开展到家、直播、拼团等业务，线上销售成为企业增长的新动能。2020年，百强企业线上销售规模达到5600亿元，比上一年增长12.0%，占百强销售规模的23.3%。

为抗击疫情，保证市场供应，零售企业防疫支出以及商品损失、员工补助等费用也相应增加。同时，连锁百强企业2020年的租金和人工费用占比也略有上升（分别占销售总额的2.8%和4.5%）。企业经营利润普遍下滑，超市、便利店、百货购物中心、专业店的净利润率分别为1.6%、1.0%、2.3%和2.2%，同比分别下降0.7、1.5、0.4和6.4个百分点。

面对疫情发展的不确定性，企业总体上对2021年表现出较强的信心。百强调查显示，九成企业预计2021年销售将实现正增长，其中一半企业认为增长率在5%至10%之间，门店数同比增长在5%以内。同时，四成企业预计线上销售增长将达到30%以上。