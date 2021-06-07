人人视频从苹果应用商店下架

主打欧美影视剧资讯及内容供应的中国应用程序“人人视频”昨天（6日）从苹果应用商店（App Store）下架。人人视频在同一天宣布，即刻下线“快看”相关内容。

综合快科技、界面新闻、21财经和AI财经社报道，人人视频在声明中说，将响应《网络信息内容生态治理规定》及相关法律法规，即刻下线“快看”相关内容，针对问题内容进行坚决治理，对问题严重、影响恶劣的账号及违规内容，从严从重处置。

人人视频的前身是在2003年成立的YYeTs字幕组，专注翻译美剧。人人视频可以快速提供每周热门美剧，获得不少粉丝青睐。至于人人视频下架的“快看”栏目，用户可以在此自制短视频，也就是用户自主剪辑的影视剧精彩片段，通常时常在三到五分钟。系统可根据智能推荐，如果用户感兴趣，也可直接通过短视频下方链接跳转至正片进行观看。

人人视频的安卓版应用程序暂未受到影响，还可正常下载及使用该应用，但“快看”相关内容也同样下架。另有中国媒体报道，人人视频无法正常安装或更新。

人人视频曾多次被处罚。上海市文化市场行政执法总队2016年因版权问题，对人人视频依法作出行政处罚。人人视频也在2018年两次面临罚款并被警告。

在人人视频在苹果应用商店下架前，腾讯副总裁孙忠怀本月3日在成都举行的第九届中国网络视听大会上，提出了一个疑问，“这两天朋友圈很多人都在发一个美剧叫《东城梦魇》，其实我就好奇，发朋友圈的人是都在家里装了HBO的有线电视吗？还是通过带中文翻译、中文字幕的某些视频网站的内容来看的呢？按理说应该由有持牌的公司去广电总局申请配额购买。”

孙忠怀未点明在哪些视频网站可以观看，但中国媒体报道，“很多人都知道”，在人人视频APP可以观看此剧。