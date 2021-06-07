物美创始人张文中：含冤入狱获得平反 旗下公司拟上市

曾锒铛入狱数年的物美集团创始人张文中，在2018年终于沉冤昭雪，中国最高人民法院宣判其无罪。三年过去了，张文中重振一手创立的超市业务，而今旗下两家公司分别计划在香港和美国上市。

据彭博社报道，张文中受访时表示：“这次经历让我真正明白人生苦短，世事无常、万事难料，不过一切都会过去的。”

张文中曾因犯诈骗罪、单位行贿罪、挪用资金罪被判入狱，亲眼看着1994年亲手创办的物美连锁超市陷入低迷。张文中入狱后获得减刑，2013年被释放。他出狱后，公司已是树倒猢狲散，墙倒众人推，员工、供应商、投资者离公司而去。

张文中出狱后，又带领物美杀回中国竞争激烈的超市领域。和阿里巴巴和京东在中国生鲜市场的创新之举一样，物美也向数字化方面积极转型，推出了生鲜食品快速送达、自助结账柜台和手机自助结账等服务。

物美还利用线下供应链优势，推出自有生鲜品牌，承诺商品不隔夜，最快半个小时送达北京五环内94%的小区。

张文中还努力扩大规模，通过借款收购了英国百安居和德国麦德龙在华业务的多数股权.

如今，张文中计划通过将物美科技在香港上市，拟筹集高达10亿美元（13.24亿新元）资金。物美科技旗下拥有物美和麦德龙两大超市品牌，全中国拥有426家物美门店，97家麦德龙门店。

物美科技招股书显示，2020年公司营收为391亿元人民币（合61亿美元），2018年时为214亿元人民币，营收增长主要与收购麦德龙在华业务股权有关。

另外，张文中还创立了电子商务平台多点新鲜，提供线上零售服务，通过云服务和操作系统帮助传统实体业务开辟线上渠道。

据彭博社此前报道，多点拟最快今年下半年赴美IPO，战略投资者包括腾讯、IDG Capital和联想创投等。