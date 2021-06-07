港议员：港非常任法官不应来自四眼联盟

香港终审法院非常任法官、英国最高法院前院长何熙怡，于下月29日任期届满后将不会续任，是去年《香港国安法》落实后第二名离任的海外非常任法官。香港立法会资深司法任命建议小组委员会今日（7日）召开会议，本身是律师的议员何君尧批评现在终审法院开庭必须有一名非常任法官参与的规定，认为应增设常任法官职位，在有需要时才邀请非常任法官参与审讯。

据东网报道，何君尧认为，目前终院开庭须要四名常任法官加上一名非常任法官的规定是“自我设限”，香港为何主要依赖“四眼联盟”法官出任非常任法官，而不考虑其他普通法地区的法官。

他批评香港向来信奉的西方国家在反对修订《逃犯条例》示威后包庇逃犯，若再依赖“四眼联盟”法官出任非常任法官恐会构成风险。

香港立法会议员梁美芬亦指《基本法》容许邀请其他普通法地区的法官审判，而香港海外非常任法官主要来自英国，但英国、澳洲等地的政客经常公开给予当地司法人员政治压力，故建议增加来自其他普通法地区的法官，例如新加坡、马来西亚等，还应该增加香港本地非常任法官数目。

司法人员推荐委员会秘书梁悦贤表示，引入海外非常任法官能吸纳具专业司法经验的人士，有助香港确立司法独立及与其他普通法国家保持联繁。

她指出，香港目前有四名本地非常任法官及13名海外非常任法官，当中九名来自英国、三名来自澳洲、一名来自加拿大，终审法官首席法官会按需要，邀请最适合的法官来港审议。按法例要求，海外非常任法官上限为30名，未来会视乎需求决定是否增加人数。