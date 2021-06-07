港媒：北京驻港机构本周办中共建党百年论坛

来临7月1日除了是香港回归中国24周年，也是中国共产党成立100周年，港媒引述消息称，四个中国中央政府驻港机构，即中联办、驻港国安公署、外交部驻港公署及解放军驻港部队，本周六（12日）将联同港府举办“中国共产党与‘一国两制’主题论坛”。

网媒“香港01”透露，多名港区人大代表、政协委员及立法会议员已收到上述论坛的邀请。

据报道，这场主题论坛将于本周六（12日）早上10时至11时30分在香港会展中心举行，乃庆祝中国共产党成立100周年活动之一，届时四个中国中央政府驻港机构最高负责人将出席，包括中联办主任骆惠宁；同时，特首林郑月娥联同多名港府主要官员会出席，而中国全国政协副主席梁振英也会现身。

香港01引述消息人士说，由于过往强调“一国两制”、“港人治港”，中国共产党在香港一向“地下化”，党员也不会公开身份或活动。不过，近年香港政治环境已变，此次官方首度在香港公开庆祝共产党党庆，可视为中共在港“公开化”的迹象。

有资深建制派人士向香港01说，以往在香港谈共产党比较敏感，“以前讲‘爱国’都是票房毒药，以前怕讲的，现在要大讲特讲”。他预计类似活动越来越多，可视作中共在港工作“浮面”。

不过，报道引述全国港澳研究会副会长刘兆佳称，论坛不是以中共名义举办，但由于“一国两制”方针政策是由中共制定，在100周年党庆之际、在北京已经为香港恢复稳定和秩序之后举办，具现实意义。