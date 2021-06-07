港媒：林郑预测一辈子会被美制裁

香港特首林郑月娥前天（5日）在一个活动上，为在场学员授课。消息人士透露，林郑月娥大谈担任特首期间的甜酸苦辣，并说已经预测自己一辈子会被美国制裁，因翻查美国政府制裁伊朗官员的纪录，受影响的人士即使日后不在位，仍将继续被制裁。

据网媒“香港01”报道，这场活动是建制派政党民建联所举办的首届“政道”治政理念研习课程，前天开学，林郑月娥在开学礼担任主礼嘉宾，也为70名学员上了一堂政治课，长达50分钟。

据与者会的说法，林郑起初分享她对公务员治理体系的看法。林郑认为，政务官本身倾向保守，完全依照程序以避免出错，而她同意公务员要与时并进，要有突破思维。

林郑称，过去几年出任特首期间经历不少事件，特别是中国中央政府作出的两项重大举措，即订立《香港国安法》及改革选举制度。

林郑觉得，担任特首要牺牲私人空间和时间，除了工作还是工作，与亲威已没太多来往，也没有邀请他们到礼宾府，因为要做到“whiter than white”（比白还要更白，意思是不犯下错误），每件事都要小心。她也告诉在场学员，若有意加入政府，就要有心理准备作出牺牲。

在《香港国安法》去年6月底实行后，美国同年8月宣布制裁林郑月娥等11名中港现任及前任官员。