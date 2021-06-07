中国三银行部分业务接入鸿蒙系统

中国银行、中信银行的信用卡业务，以及广发银行信用卡业务已宣布接入鸿蒙操作系统，支持操作系统国产化。

据央视财经今天（7日）报道，中国银行在公告中说，作为华为战略合作伙伴，结合鸿蒙的功能特性，率先推出“中银外币现钞预约”原子化服务，布局开放银行场景新生态，积极探索轻量化服务。

在鸿蒙“原子化”系统架构下，用户能够以最快速的方式访问他当下所想要的服务，即搜即用，不再需要事先下载应用程序。

使用者通过鸿蒙的服务中心搜索，即可快速进入“中银外币现钞预约”程序进行预约，更便捷地获取超过20种外币的现钞预约服务，省去应用下载安装、用户注册等步骤，简化了业务办理流程。

中国银行也说，未来将携手华为，持续深入探索鸿蒙带来的全新技术及服务方式，并尝试推出基于“语音唤起”“多端协同”等特色功能的金融场景服务。

中信银行则宣布，联合华为推出“中信银行”原子化服务，客户无需下载应用程序，通过“中信银行”的服务卡片，即可享中信银行借记卡申卡及进度查询服务。

广发银行信用卡官方微信也宣布，广发正式成为华为鸿蒙操作系统生态首批成员，作为银行业率先适配鸿蒙的信用卡应用，广发旗下的“发现精彩”应用程序全力支持操作系统国产化。

华为上周三（2日）开启鸿蒙2.0操作系统，让其正式搭载到智能手机。