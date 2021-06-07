美国将彻查疫情起源 中国外交部：停止溯源政治化

中国外交部发言人汪文斌6月7日表示，疫情溯源是一个科学问题，应当由全球科学家合作开展，而不应被政治化，敦促美国停止污蔑抹黑中国。

据澎湃新闻报道，汪文斌主持例行记者会时有记者提问，美国国务卿布林肯在接受采访时表示，中国仍未展现“我们所需要的透明度”，没有让国际检查员和专家进入，也没有即时分享信息。美国将就疫情起源彻查到底，并向中国追究责任。中方对此有何评论？

汪文斌表示，中国多次强调、国际社会多次呼吁，疫情溯源是一个科学问题，应当由全球科学家合作开展，而不应被政治化。世界卫生组织专家已就此作出明确结论。中方在溯源问题上一直秉持开放透明的态度，两次邀请世卫专家来华开展溯源的研究。世卫组织于今年3月发布溯源研究报告，报告遵循了世卫组织的程序，采取了科学的方法，具有权威性和科学性。

汪文斌指出，美国2003年不顾联合国监核会向安理会提交的关于伊拉克并未拥有大规模杀伤性武器的报告，欲做有罪推断，指示情报部门开展所谓的调查，抛出基于假设而非证据的指控，并且见诸媒体，大肆炒作伊拉克拥有大规模杀伤性武器的威胁。

他说，今天美国在溯源问题上甩锅推责的行径，同当年编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器这种谎言的行径如出一辙。这应当引起国际社会的警惕，相信也会受到有识之士的反对。

汪文斌表示，敦促美方停止将溯源政治化，停止污蔑抹黑中国。在溯源问题上，采取开放透明的态度，承担自己应尽的责任，邀请世卫组织的专家到美国去开展溯源的研究。

