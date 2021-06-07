布达佩斯市长反对复旦设立分校 中国使馆：强烈抗议

匈牙利布达佩斯市市长卡拉松尼反对复旦大学在该市设立分校。中国驻匈牙利使馆发言人表示，布达佩斯市个别政客就涉华和中匈友好合作发表极端错误言论，对此表示强烈抗议、坚决反对和严厉谴责。

据中国驻匈牙利大使馆官网公布的消息，中国驻匈牙利使馆发言人表示，布达佩斯市个别政客6月5日发表极端错误言论，对中国政治制度横加攻击，对中匈两国友好合作横加攻击，对当今各国人民之间开展文明、文化、教育互学互鉴的普遍做法横加攻击，言谈之中充满意识形态偏见，煽动对立和敌视情绪。

发言人表示，这是对中国内政的粗暴干涉，对两国人民友好互利合作的蓄意破坏，与合作共赢的时代潮流格格不入。使馆对此表示强烈抗议、坚决反对和严厉谴责。

发言人表示，中国秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值观，个别政客基于谎言和虚假信息基础上标榜的所谓“价值观”有着本质区别。无论是否愿意承认，对中国的政治制度、发展道路与取得的成就，14亿中国人民最有发言权，为国际社会所普遍公认，这是任何反华政客和一些势力所否定不了的。

布达佩斯市市长卡拉松尼在反对复旦大学在该市设立分校时说，复旦大学的确是一所国际级大学，但其章程要求这所学府呈现中国共产党的世界观，“我们在这项投资中看到了非常严重的国家安全风险。”

