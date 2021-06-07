下午察：美国C-17军机降落台湾意欲何为？

继日本运送疫苗援助台湾后，美国三名参议员昨天率领共和党和民主党的10人团，三小时“闪电式”访台并宣布捐赠75万剂疫苗。

岂料，事件主角不是疫苗，也不是那三位美国参议员，而是那运载美国人的航空器——C-17战略战术运输机。

这架运输机什么来头？

据台湾媒体报道，这架编号5105的C-17A“全球霸王III” （Boeing C-17 Globemaster III） 战略运输机是目前美国现役的大型运输机主力，具备短场起降能力，能适应多种机场跑道，其优秀的巡航能力与运补能力，使C-17成为美军海外作战常使用的战略运输机。

C-17机身写着“U.S. AIR FORCE”

这不是美国军机首次降落台湾，但相信是断交后首次不以人道救援、“迫降”等理由抵台。2009年莫拉克台风袭台，美国军方曾派运输机运送救难物质到台湾。2015年，美国两架F-18战机据称因机件故障迫降台南机场，次日美国又派一架C-130运输机携带修护工具赴台。

综合台媒报道， 载着三位美国参议员达克沃丝（Tammy Duckworth，民主党）、苏利文（Dan Sullivan，共和党）和昆斯（Chris Coons，民主党）的C-17从韩国乌山空军基地起飞，昨早抵达台北松山机场。

这架C-17的机身上清楚写着“U.S. AIR FORCE”（美国空军）几个英文字，但在台湾的民航通报中，美军航班由美国在台协会（AIT）依惯例申请为AIT“商务机”来台。

美国访问团只在松山空指部机场逗留三小时，台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮亲自接见。在战争中受重伤而须使用轮椅的参议员达克沃丝说，自己因家人的因素特想来台湾，她母亲的家族原本在广东潮州生活，为了逃离政治压迫才徒步到泰国；她和她的家人都知道自由的代价。

在战争中受重伤而须使用轮椅的达克沃丝与蔡英文会面。（路透社）

她还说：“在此告诉各位，美国不会让你们孤军奋战。我们会在各位的身边，确保台湾人民能获得所需，挺过疫情。”

达克沃丝此番谈话，加上美国以“商用”之名申请军用运输机赴台引发外界联想，华盛顿借政治人物访台宣布捐赠疫苗一事进行多层操作，在美台防疫合作之外，传递不少弦外之音。

台学者：美此举具军事与政治意义

台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云认为，美国此举具特殊的军事与政治意义。他表示，此架C-17隶属美军15空运联队，驻地为夏威夷的希肯空军基地，该联队同时操作C-40等行政专机，但美参议员却搭载战略运输机访台，其军事意义在于落实台美军事合作，特别是战术执行层面的“操作共通性”（interoperation）。

他还说，依照美空军资料，尽管美韩有协防条约，美军C-17也多次参与美韩演习，但美军的C-17方于今年5月才首次降落韩国大邱国际机场，以熟悉此军民共用机场的特性，而台湾的松山机场与韩国大邱机场一样，都是军民两用机场。

苏紫云认为在政治上，解放军军机于6月1日进入马来西亚空域，其中包含运20运输机，不仅引来马国严重抗议，美国太平洋空军司令维巴赫4日也公开谴责大陆军机逼近马来西亚及台湾，是升高紧张态势且破坏稳定发展，美军C-17降落松山，可谓是吓阻北京的强烈信号。

台湾淡江大学外交与国际关係学系荣誉教授陈一新分析称，美国派遣战略运输机来台的战略意涵更强烈，似乎向北京暗示，大陆愈是派军机“扰台”，美国就愈会力挺台湾。在他看来，三位参议员此时访台，不仅是雪中送炭宣布捐赠疫苗，更有为蔡政府“解危”的政治意涵。

美国联邦参议员达克沃丝（中）、苏利文（右一）及昆斯（右二）访问台湾，与台湾外长吴钊燮（左二）及美国在台协会处长郦英杰（左一）合影。（路透社）

另据台湾《苹果日报》报道，美军印太司令部同时安排美航母里根号战斗群在台湾东部外海巡弋，不仅确保三位议员安全，也对北京释出“不要轻举妄动”的战略意函。

《环球时报》曾发表“宣战”论 引台网民吐槽

美国军机抵台之所以引发外界关注，是因为大陆官方媒体《环球时报》去年8月曾警告，“如果有美国军机在台湾境内直接起降，台海战争将就此打响”。当时，一架美军EP-3E电子侦察机疑似从台湾本岛起飞，引发北京强烈不满。

部分台湾网民揶揄北京，在美国参议员乘坐C-17离开后仍保持沉默。 “左岸怎么闭嘴了”“想问一下怎么都没有飞弹飞过来啊？”“反美是工作，旅美是生活，OK？”“还是中国的飞弹都坏了？”

大部分大陆网民则认定美台联手挑衅北京，并对官方的低调反应表不满。“我们的底线就是毫无底线”“祖国军机飞不过去，美国可以？” “说到底，底裤都没有，还有啥红线”。

部分大陆网民质问：为何不反击？

鹰派网民质问为何不反击：“为什么解放军的军机不去跟随进入台湾领空？” “敌军机闯入了，都不敢拦截，不敢驱离？”在新浪微博上，有网民揶揄官方软弱：“没事的，国台办，在把底线往后画一点！继续惠台！”部分网民直接打脸《环球时报》总编辑胡锡进： “老胡就是假、大、空！”

去年警告“开战”的《环球时报》昨天再发评论文章，但不再提“宣战”论，转而批评美台用切香肠方式“做进一步挑衅”，并重炮批评民进党和绿营媒体。

这篇题为“美军用运输机今在台湾起降，怎么看？”的文章说，美国方面和台湾政府都没有刻意突出、谈论C-17这个因素，但“台湾绿媒谈得很多，而且很兴奋”。文章还攻击民进党有意转移焦点，“用两岸之间的冲突分散民进党当局与岛内民众的冲突”。

文章又称，大陆对台军事优势已是压倒性，大陆有能力阻止美国在两岸发生严重危机时实施军事介入。

胡锡进：中国谋大局下大棋 掌握发脾气主导权

文章也安抚大陆网民说，要相信大陆能够“再次挫败美台的阴谋”，并称如果对自己的力量有信心，就无需担心大陆会在策略上吃亏。 文章最后自信地称，中国是在“谋大局下大棋”，“国家的战略勇气和智慧都不会少的，因为它是你我以及大家勇气和智慧的总和”。

胡锡进本人则在其微博发帖称，非常肯定从蔡英文到台湾军方的感受是“心惊肉跳”，“大陆有着什么时候发脾气以及怎么发脾气的主导权”，并嘲笑台湾政府的选择只有等待。

经常就地缘政治议题发文的“占豪微信公众号”则警告，美台不断推进军事合作，不断打擦边球，一定会加速武统台湾进程。文章称，两岸统一虽有必然性，但何时统一却存在很大的偶然性，“最终统一的时间点，大概率是因为一次看起来很偶然的事件”。

中国外交部发言人汪文斌今天回应有关美参议员乘坐空军飞机访台时，指美国严重违反“一个中国”原则和中美三个《联合公报》的规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，同时呼吁美国不向台独分裂势力发出任何错误信号。

国台办则把矛头指向民进党，指其处心积虑挑衅两岸关系，暴露其“视民众生命如草芥、不顾台湾民众健康福祉、一味进行政治操作的谋“独”本性与丑恶嘴脸。”

台媒：两岸战机均未出海

美国让C-17降落台湾在两岸引发连串口水仗及各种军事与战略解读，真正用意是什么，估计只有美国自己最清楚。

据台湾《联合报》报道，根据台湾民航公司日前航班通报，美国此行原另有两架C-12运输机随行，但实际抵台的仅有C-17；另据《中国时报》昨天报道，解放军军机在台海没有针对性操演训练，民间航迹追踪APP也显示，两岸战机均未出海。

所以，中美是事先有通气，还是双方有默契吗？

《联合报》报道引述旅美的台海安全研究中心主任复兴指出，美派遣C-17担任参议员出访亚洲的专机，据悉主要是为方便当年因从军作战而伤残的达克沃丝上下飞机，并称这是对民选代表的重视，以及对为国家奉献牺牲过的人之崇敬。

难不成，美国主要考量点是为方便伤残参议员出行，但军力展示却意外成了访台的真正弦外意义？