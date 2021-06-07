中国《反外国制裁法》草案二审 中美或进入“法律战”

面对西方加剧的制裁与围堵，中国加快推进涉外领域立法。《反外国制裁法（草案）》二次审议稿今日提请全国人大常委会审议。

据新华社报道，中国全国人大常委会7日下午举行会议，听取《中华人民共和国反外国制裁法（草案）》审议结果的报告。

根据新华社报道，记者从全国人大常委会法制工作委员会发言人办公室了解到，一段时间以来，某些西方国家出于政治操弄需要和意识形态偏见，利用涉疆涉港等各种借口对中国进行造谣污蔑和遏制打压，特别是违反国际法和国际关系基本准则，依据其本国法律对中国国家机关、组织和国家工作人员实施“制裁”，粗暴干涉中国内政。



报道指， 今年以来，中国政府已多次宣布对有关国家的实体和个人实施相应反制措施。“即以其人之道，还治其人之身”。今年全国“两会”前后，一些全国人大代表、全国政 协委员等提出建议，认为有必要制定一部专门的反外国制裁法，为中国反制外国歧视性措施提供法治支撑和保障。

全国人大常委会今年的工作报告，在“今后一年的主要任务”中明确提出，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。

根据安排，全国人大常委会法制工作委员会起草并形成了《反外国制裁法（草案）》。全国人大常委会4月进行初次审议，普遍赞成制定反外国制裁法。

另据公开信息，今年3月全国“两会”召开期间，全国人大常委会委员长栗战书宣示：“任何时候、任何情况下，只要党（中共）和人民需要，人大就将毫不犹豫站到一线进行法律的、政治的、外交的斗争，伸出肩膀扛起应尽的政治责任。”



外界分析，自2018年中美贸易战开打以来，中国企业和个人频繁受到美国“长臂管辖”的打压，其中的突出的例子包括中国科技企业遭芯片断供、华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕等。“长臂管辖”是美国的法律词汇，指美国在其境外根据国内法律管辖非美国国民和企业。除了经济层面以外， 美国也制裁了多名涉及新疆政策与香港政策的中国大陆官员、实体和香港官员。今年3月，欧盟也以侵犯新疆维吾尔族人权问题为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。

中国去年起已预示，将强化反制美国的法律途径，利用“法律武器”发挥一定的震慑作用， 《反外国制裁法》的通过，意味着中美战略竞争进入“法律战”。