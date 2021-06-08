布林肯暗示美台贸易投资谈判或重新启动

美国国务卿布林肯昨天（7日）暗示，美国可能重新启动美台贸易和投资谈判，但未表明美国是否愿意与台湾达成全面贸易协定。

综合路透社和台湾《联合报》报道，布林肯在众议院外交事务委员会听证会上，被问及拜登政府在美台双边贸易协定的立场时，做出上述回应。

美国贸易代表办公室发言人就布林肯的谈话回应时说，美国相信，继续加强与台湾的双边贸易关系是一件重要的事，但也说：“我们目前没有要宣布的会议。”

另据台湾《联合报》报道，布林肯的谈话为台美贸易投资框架谈判（TIFA）复谈带来曙光。台湾驻美代表萧美琴回应时说，正在处理中。

美国战略与国际研究中心资深顾问兼中国力量项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）认为，布林肯的谈话暗示，华盛顿可能会推进重启TIFA谈判。

TIFA谈判在总统特朗普上台后处于停滞状态。当时的美国贸易代表莱特希泽将专注力放在美国与中国大陆之间的贸易谈判。

葛来仪觉得，美国政府可能还未决定，是否要与台湾达成双边贸易协定。

她认为，台湾总统蔡英文渴望在8月举行的反莱猪公投前，展示台美贸易谈判取得了一些进展。

葛来仪也认为，中国大陆可能会批评美台恢复TIFA谈判，因为北京担心，这项谈判最终可能导致台美达成自由贸易协定，并鼓励英国等其他地区与台湾展开贸易谈判。