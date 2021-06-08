中国原副外长郑泽光正式出任驻英大使

中国驻英国大使馆网站今天发布消息，日前卸任中国外交部副部长职务的郑泽光，已正式出任中国驻英大使。

据微信公众号“长安街知事”报道，郑泽光抵达伦敦履新时，发表题为《坚持正确方向，推进中英互利合作》的致辞，表示期待着同英国政府和各界朋友一道，加强接触与沟通，增进两国人民相互了解，促进双方各领域互利合作。

郑泽光说，35年前，他曾作为公派留学生到英国学习，当时中国留英学生只有几百人，目前这个数字已超过20万。中英两国人民对加强交往与合作都有着强烈的愿望。双方要继续为两国人民铺设更多的交往之路，架起更好的合作之桥，打造更实的友谊之基。

郑泽光指出，在这一重要时刻担任中国驻英国大使，既是光荣的使命，更是沉甸甸的责任。他将牢记重托，勤奋工作，为推动中英关系行稳致远而不懈努力。

郑泽光1963年出生，广东省人，曾在英国卡迪夫大学学习。官方简历显示，郑泽光长期在外交系统任职，曾任外交部北美洲大洋洲司副司长，中国驻美国使馆公使（正司），外交部北美洲大洋洲司司长，南京市委常委、常务副市长等职，并于2013年5月调任外交部党委委员、部长助理，主管外交部政策规划和美大地区事务。2015年，郑泽光出任外交部副部长。

据2021年2月中国人社部网站消息，郑泽光不再担任外交部副部长。前任中国驻英国大使刘晓明已任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。