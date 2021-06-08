台湾明开打莫德纳疫苗 专家建议AZ过敏者优先

台湾疫情严峻，首批15万剂莫德纳疫苗上月底抵台，预计明天（9日）起开打，疫苗专家会议召集人、高雄医学大学附设中和纪念医院院长钟饮文建议，AZ及莫德纳的保护力都相当，在疫苗量有限之下，民众应依政府规划的顺序施打，莫德纳则优先礼让给孕妇或对AZ疫苗第一剂产生严重过敏的人。

据联合新闻网报道，钟饮文说，台湾公费疫苗是依感染风险等级规划施打顺序，愈早施打就愈早能保护自己及家人，也愈早达成族群免疫目标。6月9日起政府将展开新一阶段的公费疫苗施打，很多人对于该打AZ或莫德纳疫苗难以抉择，其实这两种疫苗预防重症与死亡的保护力都相当，考量疫情紧绷及疫苗资源等因素，公费疫苗的政策没让接种者选择疫苗，建议民众还是配合政府安排顺序施打。

“将孕妇和施打AZ疫苗第一剂有严重副作用的民众列为莫德纳优先施打对象，应是合理的规划”钟饮文说，疫苗研发初期，临床试验通常会排除孕妇与儿童，所以缺乏这些族群的药物安全性与有效性资料。但据美国最近研究显示，感染新冠肺炎的孕妇有较高的死胎与早产机率，并发子癫、子癫前症与紧急剖腹产、产后延长住院的机率也显着增加，显示孕妇有优先施打疫苗的必要。

有些人打AZ疫苗第一剂后，产生过敏性休克、血栓或严重血小板低下等严重副作用，有人也担心打过AZ后能否混打其他疫苗？钟饮文说，打AZ会过敏的人不建议续打第二剂。至于混打疫苗，据今年5月英国在“刺络针”杂志发表的研究显示，并不会有更多严重的副作用，只是发烧机率比两剂都打AZ的人来得高。因此，当接种AZ第一剂后有严重副作用发生时，建议可接其他疫苗，以得到足够的保护力。

