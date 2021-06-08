广州一确诊患者故意隐瞒接触史被刑拘

广州一名冠病确诊患者因未如实申报自己的旅居史和接触史，涉嫌妨害传染病防治，被警方刑事拘留。

据人民网报道，在今天的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市公安局副局长杨炳升通报广州警方近日依法查处的违反疫情防控相关管理规定的六个案例。

其中，5月25日下午，家住番禺区大石街北联村的祝某前往荔湾区白鹤洞街某小区探望父母（其父母在5月30日被确定为新冠肺炎确诊病例），祝某后因出现咳嗽、发热症状，先后于6月2日、4日前往医院就诊，但祝某未如实告知医生近14天内的旅居史，隐瞒曾与确诊病例接触以及到过疫情高发区的事实，后被确诊感染新冠肺炎。

至6月6日祝某被采取隔离措施前，其活动轨迹已涉及番禺区大石街辖内医院、球场等公共场所，导致部分群众成为密切接触者、次密接触者需要隔离观察、居家隔离，引发新冠肺炎传播严重危险。

警方认定，祝某的行为未执行番禺区新型冠状病毒肺炎疫情指挥部第6号通告的防疫措施，未向当地村（居）委报到并接受大石镇三人小组健康管理措施；6月2日和6月4日因咳嗽、发烧等症状前往医院治疗时，未执行广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部第9号通告的防疫措施，未如实填写《新型冠状病毒感染流行病学史调查问卷》，未如实告知医生近14天内的旅居史。

目前，祝某因涉嫌妨害传染病防治，已被公安机关依法刑事拘留。