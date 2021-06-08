台机场现出境潮 很多人赴美国或大陆打疫苗

台湾疫情严峻，机场最近涌现出境人潮，许多人都要飞往美国接种疫苗，也有不少人要前往大陆接种。

据TVBS报道，因人数激增，长荣航空决定将台北飞洛杉矶航班，从6月7日开始由每周三班改为每周七班，长荣航空透露，在美国疫情受到控制的情况下，飞回美国居住、读书以及施打疫苗下的需求大增，商务舱几乎爆满，而据了解，即使商务舱爆满，旅客仍然不愿意改到经济舱，航空公司只能加飞。

另据ETtoday报道，台商会长徐正文透露，身边有很多台商朋友最近前往大陆接种疫苗，一方面是距离近，一方面是程序上也容易，只要有预约登记，就能免费施打。

徐正文说，原先台湾疫情控制不错，很多台商朋友因为不想来回隔离，都留在台湾，但现在台湾疫苗不够，飞美国距离比较远，大陆比较近，就决定过去大陆，顺便接种疫苗，“大陆对台胞、台商、台干都比较友善，只要有预约登记就能免费施打。”

徐正文指出，据他所知，目前台商朋友大多都是飞往上海、厦门接种，因为北京的隔离措施较为严格，上海隔离完毕就能预约，还有绿色通道，方便很多。

上海市台协副会长李崇章也透露，相比去年同期，最近从台湾飞到上海隔离的台商、台干、台生确实多了不少，且上海相较于北京等其他台湾人可入境大陆的口岸，便利性比较高，最近很多朋友都向他询问隔离酒店的情形。

李崇章分析：“有的都是很临时、瞬间做出这个决定”，台湾此波突发疫情期间，临时选择到大陆的主要有三类人，一是在大陆有资产、条件好的，二是在两岸都有工作机会或发展的，三是赴海外求学的台生，“因为台湾现况如同自主隔离，短期内若看不到解封或有疫苗可打的契机，大陆目前生活秩序相对恢复正常、疫苗接种便利，就会成为诱因。”

徐正文说，大陆的疫苗现在也有获得世卫认证，在世卫认证之下，末来也可以是疫苗护照，以维护个人健康的角度来看，过去接种还是不错的选择，“也些人去美国打、有些人去大陆打，也蛮好的，减轻台湾疫苗接种的压力。”

据上海市公布的新冠疫苗接种规范，台湾居民从4月19日起，就可凭台湾居民往来大陆通行证（台胞证）上网预约登记，等候相关部门通知，在指定时间、地点免费接种大陆的灭活疫苗。