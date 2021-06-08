消息：苹果正与宁德时代及比亚迪洽谈电动车电池供应

四名熟知内情消息人士表示，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。

据路透社报道，消息人士指出，相关洽谈可能会有变化，不清楚是否会和宁德时代或比亚迪达成协议。由于相关讨论还未公开，消息人士不愿具名。

其中两名知情人士表示，苹果已将在美国建设制造工厂作为成为其电池供应商的条件。

他们并称，由于中美政治紧张局势以及成本担忧，宁德时代不愿在美国建厂。该公司是特斯拉等主要车企的供应商。

目前尚不清楚苹果是否也在与其他电池制造商进行谈判。

苹果不予置评，而且尚未就其汽车计划发表公开声明。宁德时代和比亚迪也不做评论。

上述四位知情人士说，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。

路透去年12月的报道指出，苹果正在推进自动驾驶汽车技术，并计划在2024年生产一款乘用车。

知情人士此前表示，苹果计划生产的电动车可能包含它自有的突破性电池技术。暂时还不清楚与宁德时代和比亚迪的磋商是否涉及苹果的自有技术或设计。

此时正值美国政府寻求吸引更多电动车制造业务入驻。美国总统拜登提出的1.7万亿美元基建计划中包括1740亿美元预算，用于向电池生产商提供税收优惠和拨款等激励，以提振国内电动车市场。

很多电池制造商正在增加产量，以满足不断增加的全球需求。汽车制造商正加快向电动车业务转型，以满足愈发严格的排放规定。

SNE Research在6月报告中称，得益于中国这个全球最大电动车市场的进一步扩张，预计中国电池制造商成长速度将快于外国同业。

路透上周报道称，宁德时代正计划在上海新建一家大型汽车电池厂，继续以惊人的速度扩张，这将巩固其作为全球第一大供应商的领先地位。