【图集】云南北迁象群休息睡觉

一群从云南西双版纳北上的野生亚洲象，昨天在昆明市一个地点休息，暂停迁移。

综合央广网和央视报道，截至昨天（7日）下午4时50分，象群持续在昆明市晋宁区夕阳乡小范围原地休息徘徊。

北迁野生亚洲象群在昆明市晋宁区躺下休息。（新华社）

这群北迁野生亚洲象前天现身昆明市晋宁区夕阳彝族乡。（新华社）

地面追踪监测人员报告，另有离群的一头公象，位于象群东偏北方向，直线距离约4公里，人象平安。夕阳乡持续雷雨天气，现场指挥部同时对两个点位开展监测布防，监测追踪难度加大。

省级指挥部已要求加强现场监测，掌握象群和离群独象动向，深入分析，审慎研判。现场指挥部勘察象群周边地理环境和村庄详细信息，同时派出多个监测追踪团队，并协调省森林消防总队继续增派八人，支援开展无人机监测，空地结合对象群开展24小时不间断监测，对离群独象活动轨迹开展地面追踪，掌握最新动向。

现场指挥部昨天投入应急处置人员及警力410余人次，出动渣土车60辆、其他应急车辆64辆、无人机14架，劝返车辆150余辆次，投喂象食2吨，疏散群众，确保沿途群众和象群安全。对部分路段实施交通临时管制，保持静默，为引导象群向西、向南迁移创造条件。

国家林业和草原局亚洲象研究中心主任陈飞说：“如果一旦象群产生快速的移动，我们马上就采取相应的措施，如果说向村庄靠近那就要及时预警，疏散群众。如果说还有向北的动向，我们就采取阻拦的方式或者食物引诱的方式。”

为了同时监测象群和离群的公象，现场指挥部同时对两个点位开展监测布防，工作人员还拍摄到了亚洲象躺下睡觉的画面，象群集体休息，为了保护幼象安全，小象被夹在中间。为了不打扰象群，它们睡觉时，尽量将无人机调至可以监测到它们的最高位置，远远观察。

象群目前已经开始离开夕阳乡，向易门方向移动，在夕阳乡很多村民也看到了象群的踪迹。