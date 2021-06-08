江浙多所独立学院学生示威抗议 不满被合并为职业大学

中国多所大学旗下的独立学院，据报近期与职业学校合并成“职业技术大学”，但由于职业本科档次比原来的普通本科低，有学生担忧学历贬值，不利日后求职，于是发起示威抗议。港媒透露，江苏、浙江等地的学生因此和警方爆发激烈冲突。

独立学院是2003年经中国教育部规范后的公有民办二级学院，一般挂名公立大学的校名。独立学院的录取分数较一般高校低，学费也较高，但因可享挂名大学资源，而受到一些学生青睐。

去年5月，教育部发布了《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》，方案要求2020年年末前，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。

今年6月4日，教育部发出公示，宣布计划将13所大学名下的独立学院，转设成职业技术大学。其中，江苏就有五所独立学院将会与职业技术学院合并成职业技术大学。

《星岛日报》透露，一所名为南京师范大学中北学院的学生由于不满上述政策，在校园内公开维权；事件最终演变成冲突，执法人员动用了辣椒水和警棍驱赶学生，导致多人受伤。

江苏省丹阳市公安局今天在官方微博通报事件时称，该学院校长还一度被学生非法禁锢逾30小时。

南京师范大学学生反对中北学院与江苏经贸职业技术学院合并，并发起示威。（星岛日报）

网媒“香港01”报道，除了上述学院，南京中医药大学翰林学院、南京师范大学中北学院、南京师范大学泰州学院等多所独立学院学生都在校内抗议。

除了江苏，网媒“众新闻”也说，浙江工业大学之江学院和浙江财经大学东方学院的学生和家长自上周五（4日）起，也因为陈情、抗议院校改制而和警方发生冲突。

据报道，这些学生认为学校改制为职业本科是“诈骗”，称他们当初高考分数在本科分数线以上，交了数十万人民币的学费，现在学校却要降格为职业学校。

报道引述一名在江西师范大学科技学院的学生说，他们担心学校改名后，参加研究所考试和公务员考试的资格将受影响，加上一般公司都不认可职业专科学位，将影响求职。

上述冲突爆发后，江苏省教育厅、浙江省教育厅等多省教育厅均发布公告称，暂停当地独立学院与职业院校合并转设为职业技术大学的工作。

教育部前天在官网就《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》发布说明称，独立学院集成优质的高职学校或高等专科学校成为本科层次职业学校。学校的名称一般为XXXX职业大学或职业技术大学。在类型上属于职业教育，在层次上属于本科层次教育，与普通本科高校同属一个层次。

说明也强调，学生毕业后会取得本科学历。