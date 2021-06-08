美军机访台 中国国防部：非常恶劣的政治挑衅

针对美国参议员前天搭乘美国空军C-17运输机访问台湾，​中国国防部新闻发言人吴谦今天回应，“这是非常恶劣的政治挑衅”。

据中国国防部官网发布的新闻稿，吴谦表示，美国议员搭乘军机访台，利用台湾问题搞“政治秀”，挑战一个中国原则，妄图达到所谓“以台制华”的目的，这是非常恶劣的政治挑衅，对此表示坚决反对。

吴谦也说，美国的这种行径严重违反联合国2758号决议和国际社会关于一个中国的共识，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏中美关系的基础和台海和平稳定，是极不负责任的，也是非常危险的。

他说：“民进党当局挟洋自重，置台海和平与民族大义于不顾，最终必将玩火自焚。”

吴谦最后表示，要求美国立即停止与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国人民解放军将不惜一切代价，坚决予以迎头痛击，坚决捍卫国家统一和领土完整。”

三名美国参议员前天（6月6日）旋风式访台，宣布向疫情严峻的台湾捐赠75万剂冠病疫苗。访问团乘坐美军运输机C-17飞抵台北松山机场，而非搭乘传统上执行这类任务的行政专机，引发两岸舆论高度关注。

有台湾学者指出，美国出动战略型军用运输机送参议员访台，发出强烈军事信号。