消息：美国获欧盟支持 将共同敦促冠病溯源新调查

美国媒体看到的一份文件显示，美国和欧盟将支持重新推动对冠病病毒源头的调查。

据彭博社报道，记者看到的文件显示，欧盟与美国希望在本月晚些时候的峰会上通过该声明草案，他们“呼吁在透明、循证的基础上，由专家带领的世卫调查小组对冠病源头开展第二阶段免受干扰的研究。”

白宫没有立即回应置评请求。上述声明只是一份草案，在美国和欧洲领导人6月15日举行会议之前内容仍可能被修改。

该文件称，美国和欧盟“承诺共同努力，开发和采用一种快速且独立的手段，用于未来此类疫情的调查。”

草案中还列举了欧盟与美国对中国的共同关切，包括：新疆和西藏人权问题；香港民主进程受到损害；经济胁迫；虚假信息宣传；地区安全问题；东海和南中国海局势。

另有一位知情人士透露，美国已要求欧盟支持对病毒起源进行研究。

由于不清楚病毒是源于实验室泄露，还是野生动物传播或其他原因，美国等一些国家呼吁中国提高数据透明度，允许外界进一步调查。新的溯源调查可能加剧他们与中国的紧张关系，中国已经否认实验室泄露理论，并拒绝了国际社会进一步调查病毒源头的努力。

世界卫生组织今年早些时候的一份报告指出，病毒比较大的可能性是来自于自然界，但也需要进一步研究。