美国会吁苹果剔除与新疆“强迫劳动”相关供应商

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）两位共同主席周二（6月8日）联名发表声明，呼吁苹果公司确保其供应链不含“强迫劳动”，并剔除参与中国政府“劳动力转移”计划、特别是参与新疆“劳动力转移”计划的中国供应商。

据美国之音报道，美国国会及行政当局中国委员会主席、民主党籍参议员默克里（Jeff Merkley）与该委员会共同主席、民主党籍众议员詹姆斯∙麦戈文（James P. McGovern）在他们的共同声明中指出，越来越多的证据让人不安：“尽管苹果公司一再保证他们的供应链内没有‘强迫劳动’，但我们现在拥有的证据表明这一保证是有问题的。”

声明呼吁苹果首席执行官库克（Tim Cook）剔除新疆那些与“强迫劳动”有染的中国供应商。声明还呼吁苹果公司与美国海关暨边境保护局就中国的供应商进行咨商，以确保苹果的产品绝不是通过强迫劳动制造的。声明说，“必须对新疆发生的暴行作出一致、强硬而且全球性的反应”。

美国国会及行政当局委员会成立于2000年10月，其职能是“监督中国的法治发展和人权”。该委员会每年向总统和国会提交一份有关中国法治发展和人权的报告。

美国国会及行政当局委员会两位共同主席之所以发表这份声明，是因为最近有学者的调查报告以及媒体的报道显示，苹果公司与在新疆运作的公司关系密切，其中包括参与针对少数民族工人的强制性“劳动力转移”计划的公司。

声明呼吁参众两院的两党议员支持并迅速通过由国会及行政当局中国委员会两位共同主席及其他委员联署发起的“维吾尔强迫劳动预防法案”。

苹果公司曾表示，在他们运作的所有地方，都没有发现有关“强迫劳动”的证据。