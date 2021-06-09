中国驻印大使：中印要彼此成就而不要相互消耗

中国驻印度大使孙卫东说，中印要合作不要对抗，要彼此成就而不要相互消耗。当下应集中精力应对疫情，复苏经济，改善民生，办好自己的事。

据中国驻印度大使馆网站报道，孙卫东当地时间7日在同印度青年领袖联合会和印度高校师生视频对话活动上发表主旨讲话，并问答提问。

孙卫东说，作为古老文明的传承者，中国人不信奉以强凌弱、赢者通吃的处世哲学。中国发展从不以牺牲他国利益为代价，不谋求自我优先，更不打算统治世界，而是主张做大蛋糕，合作共赢。

孙卫东说，冠病疫情再次告诉我们，病毒面前，没有哪个国家或民族能置身事外，人类命运前所未有地紧密相连。中印抗疫合作就是一个例证。印度第二波疫情发生后，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是最早积极行动起来的国家之一。在印度抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国没有缺席，更没有袖手旁观。

孙卫东指出，中印要合作不要对抗，要彼此成就而不要相互消耗。当下应集中精力应对疫情，复苏经济，改善民生，办好自己的事。国家间存在分歧是正常的。边界争议是历史遗留问题，应该放在双边关系适当位置。中方坚持通过对话协商解决边界争议的立场是明确的。同时，我们维护国家主权、安全、发展利益的决心也是坚定不移的。中印双方要相互尊重、平等相待、对话协商、妥处分歧，找到双方都能接受的解决方案。