布林肯对冠病或来自武汉实验室的报告存疑

美国国务卿布林肯周二（8日）就《华尔街日报》援引的一份关于病毒起源报告中所使用的研究方法提出质疑，该报告得出的结论是，病毒从中国实验室泄露的假设是可信的。

据路透社报道，布林肯在一个参议院委员会有关国务院预算请求的听证会上被问到上述报道时表示，“我看到了这份报告。我认为它在很多层面上都是不正确的。”

《华尔街日报》周一援引熟悉一份机密文件的人士报导，美国政府国家实验室关于冠病病毒起源的一份报告认为，声称该病毒从中国武汉的一个实验室泄露的假设似乎是可信的，值得进一步调查。

布林肯表示，据他所知，这份报告是在特朗普政府要求一家外包机构调查冠病病毒起源之后发布的，调查的重点就是病毒是否是从实验室泄漏的。

布林肯说：“这项工作已经完成，并向相关部门的相关人员进行了简报。当我们上任时，也被告知了调查结果。”

他说：“我的理解是，特朗普政府对这项研究的方法、分析的质量、歪曲证据以符合先入为主的观点有真真切切的担忧。这是他们的担忧。我们也有同感。”

布林肯说，上述报告仅代表一位官员和几名个人的工作结果，而不是像拜登总统要求的那种“全政府努力“，拜登此前下令情报部门领导冠病病毒溯源的工作。

当被问及他是否支持不再将有关病毒来源的信息当作机密文件处理时，布林肯表示，在保护情报来源的需要的前提下，“我们发现的任何信息都应该尽可能地透明”。

