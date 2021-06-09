美国放宽逾110个地区旅行建议 对中国不变

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)在奥运会前夕放宽了对针对110多个国家和地区的旅行建议，其中包括日本。但对中国的限制不变。

据路透社报道，上述调整于周一发布在疾控中心的网站上，将61个国家的评级从不鼓励一切旅行的最高“四级”调整为推荐完全接种疫苗的个人前往旅行的“三级”。该消息由路透最先报道，疾控中心周二证实了该消息。

疾控中心一位发言人介绍，另有50个国家和地区已被降至“二级”或“一级”。目前，

冠病风险排名最低的国家包括新加坡、以色列、韩国、冰岛、伯利兹和阿尔巴尼亚。

美国国务院一名官员表示，正在修改其旅行建议，以反映疾控中心做出的调整。

截至周二早些时候，美国国务院已经下调了90多个国家和地区的评级，其中包括日本。

5月24日，美国国务院曾敦促民众不要前往日本旅游，理由是该国出现新一波病毒感染。东京奥运会将于7月23日开幕。

疾控中心解释说，这一调整是在其修订了旅行卫生通知标准后做出的。疾控中心说，已经将四级的评判标准做了调整，新标准是每10万人中有500例确诊病例，之前的标准为每10万人中100例。四级对应的建议是“避免一切旅行“。

该机构解释说，调降多国评级“是因为调整了标准，或者是因为其国内疫情得到了更好的控制，”并补充称，预计会调降更多国家的评级。

美国仍禁止几乎所有在过去14天内去过中国、英国、爱尔兰、印度、南非、巴西、伊朗以及欧洲26个没有边境管制的申根国家的非美国公民入境。

当被问及为什么在一些国家在目前感染率较低的情况下仍维持限制，而其他感染率较高的国家则获得豁免时，疾控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Wallensky）表示，这个问题需要进行“机构间对话，我们正在实时查看数据，以确定我们应该如何推进这一进程。”