美将针对中国成立“突击工作组” 打击不公平贸易

随着政府公布关于美国对半导体、电动汽车电池等关键产品获取情况的审查结果，拜登政府周二表示，美国将针对中国成立新的“突击工作组”，以打击不公平的贸易行为。

据路透社报道，美国政府高级官员对记者表示，由美国贸易代表领导的“供应链贸易突击工作组”将审查导致供应链“空心化”的具体违规行为，这些行为可以通过贸易补救措施加以解决，包括针对中国的贸易补救措施。

官员们还表示，美国商务部正在考虑启动232条款调查，以调查用于电机和其他工业应用的进口钕磁铁对国家安全的影响。美国主要从中国进口钕磁铁。

美国总统拜登在2月份下令审查关键的供应链，要求行政机构在100天内报告美国在获得关键产品方面面临的风险，包括用于制药业的关键产品和稀土矿物，而美国在这些产品方面依赖海外供应。

虽然没有明确针对中国，但这项审查是拜登政府整体战略的一部分，该战略旨在增强美国在应对中国构成的经济挑战时的竞争力。

新冠疫情期间，美国在获取医疗设备方面面临严峻挑战，现在则在许多领域面临严重瓶颈，包括计算机芯片、汽车等商品生产停滞。

美国各机构必须在拜登下令一年后发布更完整的报告，找出国内制造能力的缺口以及政策漏洞并加以解决。

一名高级官员表示，在初步审查涉及的所有四个供应链方面，美国都面临“多个外国政府”的不公平贸易行为，包括政府补贴和强制知识产权转让等。

“很明显，中国的若干产业政策在一定程度上导致了美国供应链脆弱，”这位官员说，“我认为，突击工作组将专注于为我们的一些对华政策调整提供意见。”

该官员补充称，美国并不希望“对我们的盟友或伙伴发动贸易战”，指出突击工作组将聚焦于“非常有针对性的产品”。

但官员们没有提及能立即缓解芯片供应短缺的新措施，他们指出商务部将努力促进芯片制造商和终端用户之间的“信息流动”，并提高透明度。路透此前曾报导商务部此举。

在医药方面，美国政府将利用国防生产法加快推进在国内生产50至100种关键药物，而不是依赖进口。

此外，从木材到钢材等原料出现供应瓶颈，引发通胀疑虑。为了解决供应瓶颈问题，拜登政府目前成立一个任务小组，聚焦于“住房建筑、建设、半导体、运输、农业及食品”领域。

半导体是目前美国国会积极立法的核心焦点，这些法案将挹注数以十亿美元计的资金，建立美国本土的制造产能，生产用途广泛的芯片。

拜登曾表示，在他任内中国不会超越美国的全球领导地位，而在政党严重对立的美国国会，与中国抗衡是少数获得跨党派支持的议题之一。

但一些议员担心，一套中国相关法案涵盖了提供给企业的大量政府资金，但缺乏预防措施防止相关生产或研究输送至中国。

该名官员表示，强化供应链取得成功的一项衡量指标，将是重要产品供应更多元化地来自美国盟友及伙伴，减少依赖美国地缘政治对手。

“我们不会一切都要在国内制造。但我们确实必须增加关键产品的国内制造产能，”该官员称。